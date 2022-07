Jalisco Talent Land 2022: Hasta con bebé, estudiantes del Tecnológico de Chapala asisten al evento

Desde algunos años Carmen, Jennifer y Samantha habían soñado con un día poder asistir a Jalisco Talent Land, sin embargo, no tenían los recursos para acceder a una entrada; después vino la pandemia por el COVID-19 y lo vieron aún más lejano.

"Me daba curiosidad desarmar los juguetes, ver qué tenían dentro, y por eso decidí estudiar Mecatrónica, tener la satisfacción de que yo lo construí desde cero”

Gracias a una beca ofrecida por una empresa de tecnología, se dieron cita desde temprana hora en la Expo Guadalajara para disfrutar el primer día de la edición 2022 de este evento que reúne la tecnología, la ciencia y la innovación en un mismo lugar.

Carmen, Jennifer y Samantha son estudiantes del noveno semestre de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Chapala.

Ahí son las tres únicas mujeres de su aula, y gracias a ello han conformado, más que una amistad, una red de apoyo que incluso, desde que se enteraron que Carmen iba a tener a Camila, su bebé, la apoyaron a explicarle las materias y tareas para que no se retrasara. Hoy hasta Camila las acompañó a conocer Talent Land.

Las tres jóvenes se dijeron interesadas en el desarrollo de sistemas y la programación, además de comenzar a ver la oportunidad de hacerse un espacio para llevar a cabo su residencia o prácticas profesionales, a fin de comenzar a entrar al mundo laboral de cara al término de su carrera.

Jennifer dejó claro que para ella no hay género en las carreras, por lo que no debe generar asombro el que las mujeres hayan comenzado a ganar terreno en estos espacios que históricamente habían sido vistos especialmente para los hombres.

“En mi caso siempre estuve interesada en la tecnología. Me daba curiosidad desarmar los juguetes, ver qué tenían dentro, cómo funcionaban, y por eso decidí estudiar Mecatrónica, tener la satisfacción de que yo lo construí desde cero”, contó Jenny.

Por su parte, Samantha dijo que ella siempre se trajo atraída en las cosas de la mecánica y la mecatrónica gracias a que su papá siempre trabajó en la electromecánica.

Carmen dijo haberse sentido atraída en este ámbito, pese a que el inicio su familia la cuestionó sobre estudiar esta ingeniería “por ser mujer”, sin embargo al ver su pasión por la tecnología decidieron apoyarla sin dudarlo.

Por último, dijo que si bien las ingenierías no son carreras sencillas, con la bebé ha sido más complicado, sin embargo, gracias a sus compañeras Jennifer y Samantha, así como a su familia, ha tenido la oportunidad de ir al corriente con sus estudios.

“Sí se me complica con algo en la escuela ellas me ayudan, mis papás me ayudan con mi bebé. Ahora que me dieron la beca no me lo podía perder y por eso con venimos hasta con la bebé”, contó la joven.

