En redes sociales se dio a conocer un video con el testimonio de Abraham Emanuel Pacheco Partida, reportado como desaparecido en el estado de Jalisco y quien fue encontrado en días recientes. En el video, Abraham aclara los hechos ocurridos y relata su vivencia al respecto.

“Quiero agradecer a toda nuestra comunidad y los medios de comunicación”

En el video compartido en su cuenta oficial de Facebook, Abraham agradeció a su familia, a la comunidad biker, así como a los medios de comunicación por haber contribuido en su búsqueda.

Asimismo, agradeció que lo acompañaran en el trabajo a su hermana para poder ser encontrado.

“Estoy muy agradecido con Dios y con todos y cada uno de ustedes”, expresó en el video

Abraham Emanuel da testimonio sobre su desaparición

“Yo estoy bien, estoy vivo y por eso estoy totalmente agradecido”, dijo a la comunidad en redes sociales.

En el mismo video, Emanuel aclaró lo que vivió durante su desaparición y mencionó que no hay muchos detalles al respecto: “No pude ver absolutamente nada, porque todo el tiempo estuve con los ojos vendados”, apuntó Emanuel.

Por otro lado, mencionó que desconoce el lugar adonde lo llevaron; sin embargo, recordó que siempre había música.

“Siento que perdí la noción del tiempo desde el día que llegué ahí”, dijo Emanuel.

Sobre lo sucedido, también agregó que no se le dio un mal trato; le brindaban alimentos, agua y lo dejaban ir al baño.

¿Quién es Abraham Emanuel Pacheco Partida?

Abraham Emmanuel Pacheco Partida, de 31 años, es un maestro de inglés que fue reportado como desaparecido en la colonia Ponciano Arriaga, poco antes de dirigirse a Tonalá.

Abraham Emanuel, reportado como desaparecido desde el pasado 30 de agosto, fue encontrado el sábado 20 de septiembre, de acuerdo con informes de la Fiscalía del estado.

