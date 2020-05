"Jalacables" piden apoyo para sobrellevar crisis por contingencia

Decenas de manifestantes que pertenecen al colectivo “Los Jalacables” protestaron esta mañana frente a las instalaciones de Palacio de Gobierno para que se les apoye pues cesaron actividades el pasado 8 de marzo.

“Los Jalacables” es un colectivo de trabajadores de producción detrás del espectáculo que se dedican a la instalación de cableado, sonido, iluminación y video. En Jalisco, según el colectivo, son cerca de dos mil 800 los trabajadores que se han visto afectados.

El colectivo solicita que les hagan partícipes del programa de estímulos económicos del Gobierno del Estado y les sean entregadas despensas.

“Llevamos dos meses sin trabajo, fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir, de verdad la situación ya no la aguantamos, sí en los próximos 15 días no se nos ayuda no vamos a tener como sobrellevar la situación”, expresó Alejandro Dueñas, integrante del colectivo.

"Los Jalacables" mencionaron que aún no tienen fecha de regreso a sus labores pero les han detallado que será a principios de 2021.

“Ahorita lo que habíamos hecho es cooperacha para ayudarnos y no desproteger a los que menos tenían dentro del colectivo pero ahora ya no tenemos de donde”, comentó Arturo Moctezuma, también integrante del colectivo.

Los manifestantes enfatizaron que ganan por evento, lo que implica que no tienen seguro médico ni sueldo base. Para ellos una alternativa de apoyo es que el Gobierno del Estado solicite sus servicios.

“El Gobierno continúa adquiriendo servicios de staff de sonido pero lo hace a las grandes empresas con las que siempre trabaja, lo que pedimos es un trabajo parejo, podrían turnarnos para todos tener ingresos”, agregó otro de los manifestantes.

NR