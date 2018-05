Jaime Prieto apuesta por reingeniería para mejorar servicios en Zapopan

El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Zapopan, Jaime Prieto Pérez, señaló que la base de su proyecto es una reingeniería administrativa y financiera del municipio para que la prioridad sea mejorar los servicios públicos, en particular el de la seguridad.

—¿Qué diagnóstico tiene del municipio, en qué estado se encuentra?

—Las principales necesidades de la población no han sido cubiertas con la calidad que ello requiere. Habrá que decir que el equipamiento urbano y rural de Zapopan se encuentra en condiciones de deterioro, puesto que no se le ha dado mantenimiento por lo menos en los últimos 10 o 15 años y eso origina que los servicios públicos no puedan prestarse con la calidad que la población requiere. Otro tema es el de la seguridad. Todos nos quejamos de la inseguridad en la que vivimos. Uno de los ejes importantes del Gobierno que encabezaré será el factor humano, en seguridad pública los elementos que la prestan no tienen estabilidad laboral, las jornadas de 12 por 24 son extenuantes; las jornadas deben ser de ocho horas.

—¿Eso le generaría un déficit de policías para cubrir las jornadas?

—Para lograrlo habrá que hacer una reingeniería administrativa y al mismo tiempo hacer una reingeniería presupuestal para que los recursos se destinen a las prioridades como la seguridad. De esa revisión, (habrá que) destinar más fondos al tema de seguridad y al de obra pública. Bajar el gasto corriente y otros conceptos y poder transferirlos a estos temas.

—¿Hasta cuánto se pueden elevar estas bolsas?

—El primer año, el primer presupuesto debe ser incremento de al menos 20% en lo destinado a obra pública. Tendremos que revisar la plantilla de personal, respetando a los trabajadores de base y sólo contratar a los empleados de confianza que sean muy necesarios y también revisar el tema de los salarios. Abatir la nómina en el tema de los servidores públicos de confianza.

—¿Cuáles considera las principales fallas de las últimas administraciones municipales?

—Las fallas han sido la falta de mantenimiento al equipamiento, está en abandono. Otra falla es la autorización de fraccionamientos. Zapopan se parece a Tlajomulco en el crecimiento de desarrollos. Tenemos los servicios públicos descuidados, colonias aún sin agua o con un abasto insuficiente.