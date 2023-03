Enrique Michel Velasco, empresario director general de la empresa Mazapán de la Rosa, y sus hijos Germán Enrique Michel López, Susana Michel López, Jacobo Michel López, María Fernanda Michel López y sus hermanas Cecilia Michel Velasco, Gloria Michel Velasco y Gabriela Michel rindieron protesta como integrantes de la mesa directiva de la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco.

Lo anterior ocurrió ante el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, en la sala Jalisco de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

La agrupación altruista también firmó convenios con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco presidida por Luz del Carmen Godínez González; y con la Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California representada por Griselda Padilla.

“Sabemos que ningún sector de la sociedad debe de quedar desprotegido y esto implica trabajo; aportaciones que no solamente recaigan en el sector oficial, en tiempos recientes a las asociaciones no gubernamentales se les ha restringido el estímulo para la consecución de fondos y muchas de ellas no tienen el incentivo fiscal a sus donadores y a otra clase de apoyos. En nuestro estado afortunadamente hemos apreciado que hay sensibilidad para otorgar ayuda más significativas, para mejorar las condiciones de vida de la población menos favorecida”, comentó Enrique Michel Velasco.

El director de la fundación explicó parte de la estructura organizativa de la fundación, las diferentes acciones que realizarán con grupos de migrantes y la vinculación que tendrán con otras fundaciones.

“Se va a trabajar de manera independiente a la empresa con benefactores y que se sientan muy bien porque están ayudando. Buscaremos trabajar con la mano de los clubs de migrantes, para que en sus municipios hagamos obra y tendremos una pulcritud y cuidado con la estrategia financiera, esto será muy serio”, acotó.

Marco Valerio Pérez, secretario del Trabajo, le deseó éxito a la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco, ya que dijo que fue un soporte de reactivación economía en la pandemia de COVID-19.

“Les deseo todo el éxito, y estamos para apoyarlos para que ningún jalisciense se quede atrás, todos de la mano avanzamos y lo demostramos en la mesa de reactivación se recuperaron empleos perdidos y otras políticas importantes, apoyando con la apertura de más espacio para colaboradores”.

Luz del Carmen Godínez González, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), destacó el convenio que firmaron para construir un vínculo social y estratégico.

“Para la CEDHJ es importante realizar una firma de colaboración con la Fundación J. Enrique Michel Velasco en este gran evento, los retos que tenemos en la sociedad entorno a garantizar los Derechos Humanos son grandes y debemos trabajar en conjunto realizando cambios estructurales, con trabajo preventivo y realizando acciones para fortalecer el tejido social, haciendo frente de manera conjunta a la crisis de violaciones de derechos humanos que enfrentamos, hoy es clave para construir redes de solidaridad y congruencia, sumando herramientas y con estrategias, con cambios de paradigmas y promoviendo una cultura de derechos humanos”, dijo.

Griselda Padilla, representante de la Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California, que es la más grande en Estados Unidos con más de 100 Clubes afiliados con mayor concentración de jaliscienses, destacó la labor que en conjunto podrán realizar con la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco.

“Tenemos a clubes de migrantes que trabajan en la pavimentación de calles de sus pueblos en México, traer aguas a sus municipios, electricidad y diferentes proyectos, despensas, equipo médico, cualquier necesidad importante y remodelación de escuelas”, sentenció.