Tras haber sido señalada como el perfil acordado por los partidos mayoritarios para llegar a la presidencia del Instituto de Transparencia del Estado (Itei), Aislinn Lizeth Ramos Rubio, candidata al cargo, anunció su declinación a seguir participando en el proceso de designación que realiza el Congreso estatal.

"Retirarme del proceso es una forma de denuncia pública para visibilizar la violencia política a la que nos enfrentamos las mujeres"

En un comunicado, Ramos Rubio dijo que participó en la segunda evaluación realizada en el Poder Legislativo para demostrar que tiene la capacidad y preparación para ocupar el cargo. Advirtió que renuncia a su aspiración para no afectar al Itei y en forma de denuncia de la violencia política que, sostuvo, padeció luego de que la coordinadora de la fracción de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, aseveró que la segunda convocatoria para el Itei estaba dirigida para favorecerla por ser parte de un acuerdo entre las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena.

"Al no participar pongo fin a las descalificaciones que expresó dolosamente una diputada, narrativa que provocó una serie de mensajes en diversos medios de comunicación y en redes sociales que tenían el propósito de presentarme como un mero objeto sin méritos propios. Ya demostré que tengo la capacidad y el conocimiento para ocupar el cargo, pero retirarme del proceso es una forma de denuncia pública para visibilizar la violencia política a la que nos enfrentamos las mujeres. Me retiro también porque no quiero que las descalificaciones a mi persona se utilicen para debilitar posteriormente al Itei y sobre todo mermen la legalidad que requerirá la nueva presidenta", expuso la candidata.

Cuestionada sobre el tema, la legisladora Mara Robles aseveró que respeta personal y profesionalmente a todas las aspirantes y dijo que los cuestionamientos que ha hecho son al proceder de las personas.

Con la declinación de Ramos Rubio suman tres las candidatas registradas en el proceso que ya no continúan. No realizaron la evaluación Alicia Ornelas Aguayo y Mayra Sujey Cervantes Legaspi.

GC