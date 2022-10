Integrantes de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (Fesijal) anunciaron que participarán en las mesas de análisis que realizará el Congreso de Jalisco sobre una posible reforma al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal).

El secretario general de la Fesijal, Juan José Hernández Rodríguez, afirmó que el ejercicio puede ser un circo, y planteó que en los temas a tratar dejaron fuera puntos que ellos solicitaron, como que el gobierno estatal subsidie la nómina del Ipejal, que el gobernador no designe al titular y modificar la integración del consejo directivo. Aseveró que las finanzas del Instituto no se van a sanear mientras los políticos no saquen las manos del organismo.

“No ha sido su prioridad los trabajadores, por eso nosotros vamos a ir a las mesas, los vamos a defender; creemos que es un circo y si estaremos en las mesas es para defender a los agremiados, no para ser cómplices de los políticos. Creemos que sus sindicatos a modo incluso pueden proponer que suban las aportaciones”, comentó.

El representante sindical no descartó que vuelvan a manifestarse si no hay respuesta a sus peticiones y se les busca imponer una reforma planchada. Sostuvo que, a diferencia de la reforma aprobada en 2009 que autorizó aumento en el monto de aportación de los trabajadores, en esta ocasión existe la Fesijal que no se sumará a los sindicatos a modo.

Por su parte, Fernando Pelayo, presidente del Sindicato Unión de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua, señaló que faltan reglas claras sobre cómo se realizará la revisión de propuestas en las mesas.

“Vamos a ir a unas mesas de trabajo, pero no sabemos las reglas, cómo se va a salvaguardar nuestra participación y no sabemos la dinámica de estas mesas de trabajo. Estamos ante esto en un estado de indefensión”, dijo.

Los sindicalistas consideraron que en el análisis que hará el Poder Legislativo faltan voces de expertos, además de que los tiempos de revisión son cortos para temas como la situación financiera del Instituto.

Rosario Prado, representante de pensionados y jubilados adheridos a la Fesijal, comentó que están en pie de lucha y atentos a las modificaciones que se pretendan hacer, rechazó incrementos en las aportaciones o que se modifiquen las prestaciones.

Las mesas de análisis se realizarán los días 7 y 14 de octubre con el tema de finanzas; para el 21 y 28 de octubre abordarán el punto de las prestaciones; el 4 y 11 de noviembre hablarán sobre inversiones; el 18 y 25 de noviembre revisan el tema de beneficios. Las reuniones se realizarán en el Congreso del Estado.

GC