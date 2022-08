Los afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) manifestaron su preocupación por las inversiones riesgosas que realizó el organismo y pidieron la recuperación de los recursos que se invirtieron en proyectos fallidos como la firma española Abengoa, Villas Panamericanas y el desarrollo Chalacatepec.

Sergio Calderón, un trabajador de 65 años de edad, manifestó su preocupación por los recursos mal invertidos y el desfalco en el Ipejal.

“Claro que sí me preocupa, pero qué hace uno, yo espero pensionarme como debe ser porque no sé hasta dónde va a topar todo esto porque no nada más soy yo, son todos los pensionados y todos los jubilados y la realidad de las cosas es preocupante porque mucha gente de eso vive de sus pensiones y la realidad de las cosas si no se las dan imagínate”, dijo.

En la incertidumbre

Yolanda Montés, pensionada, manifestó su preocupación por la problemática del Ipejal y pidió poner atención a las propiedades que están abandonadas de parte del Instituto las cuales se deberían reactivar para poder subsidiar las pensiones de los que ya trabajaron.

“Desafortunadamente a nosotros que somos pensionados sí tenemos ese riesgo de que no nos vuelvan a dar y no es de ahorita es de muchos años atrás. Tengo 28 años laborando y 10 pensionada y sí es bien difícil porque estamos en la expectativa de que si algún día no nos van a pagar (la pensión) o pueda suspenderse”, comentó.

La entrevistada reconoció que será difícil que se puedan recuperar los recursos invertidos en la pasada administración.

“Que lo pagan quién sabe, yo lo veo muy difícil por la influencia que hay política”, añadió.

Humberto Flores, otro pensionado, lamentó la situación y pidió al organismo clarificar las inversiones que ha realizado con los recursos de los pensionados y jubilados.

“Sí se oyen muchos rumores de que las personas estas que supuestamente están encerradas son las que se han estado llevando dinero de aquí de los trabajadores que pertenecen a pensiones”, mencionó.

Félix Hernández manifestó su preocupación y dijo que es necesario revisar el impacto a las arcas de Ipejal de estas inversiones.

“A todos nos preocupa, a todos los que estamos afiliados, ahorita a lo mejor todo está tranquilo, pero no sabemos en un futuro (qué pasará)”, afirmó.

Abelino Ureña también manifestó su preocupación por la situación financiera del organismo.

“Que pague el que deba, si siguiera así pero si todo se compone y que devuelvan lo que se llevaron creo que no habrá problema”, comentó.