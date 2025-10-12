Un museo vivo: Experiencias y arte en el Cabañas

El Museo Cabañas celebra el mes de octubre con una programación amplia y diversa que combina arte contemporáneo, patrimonio histórico, reflexión social y participación comunitaria. Bajo el lema de un museo vivo, abierto al diálogo, la experimentación y la inclusión, las actividades están diseñadas para invitar a públicos de todas las edades a explorar el arte desde múltiples perspectivas, generando espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute estético.

Exposiciones que inspiran

Entre las exposiciones más destacadas del mes se encuentra “La gravedad del musgo”, de la artista Florencia Guillén, curada por Lorena Peña Brito. Esta muestra propone un acercamiento al arte a través de las fuerzas naturales y los elementos como detonadores de procesos creativos, explorando cómo la naturaleza puede ser fuente de inspiración y reflexión en la práctica artística contemporánea.

La exposición se complementa con una charla especial titulada “La nostalgia de sumergirse en el río. Cruces entre el arte y el medio ambiente”, que se realizará el 22 de octubre a las 19:00 horas. En ella participarán artistas y especialistas en ecología para dialogar sobre la relación entre la creación artística y los ecosistemas naturales, fomentando la conciencia ambiental a través del arte.

Otra propuesta imprescindible es “Escurrimientos y craqueladuras. Orozco, Siqueiros y la piroxilina”, cuya apertura está programada para el 25 de octubre a las 11:00 horas. Esta investigación inédita, realizada en colaboración con la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), revela los materiales, texturas y significados políticos presentes en obras emblemáticas como Los ahogados y El nacimiento del fascismo. La muestra permite a los visitantes comprender no solo la dimensión estética de estos muralistas, sino también su compromiso social y la técnica detrás de sus obras, ofreciendo una lectura profunda y documentada del arte mexicano del siglo XX.

El museo también presenta “Insistir el arte popular. Colección Roberto Montenegro”, curada por Miguel Arelis, que reinterpreta el arte popular como una forma del arte moderno mexicano, resaltando la riqueza cultural de las tradiciones y la creatividad popular. Paralelamente, la exposición “Pared de carne donde antes lo ocular”, del artista Temoc Camacho, ofrece una reflexión sobre el cuerpo masculino desde un enfoque ritual y pictórico, inspirado en la obra y teoría del dramaturgo Antonin Artaud. Estas exposiciones invitan a los visitantes a cuestionar y redescubrir los límites del arte y su relación con la identidad, la historia y el cuerpo.

Pieza que forma parte de la exposición “La Gravedad del Musgo”, de Florencia Guillén. ESPECIAL

Talleres y actividades comunitarias

Las Estaciones de Creación continúan con talleres permanentes de pintura en miniatura, bordado con motivos de arte popular y collage surrealista, impartidos por artistas y el equipo educativo del museo.

El programa Sónica, el 25 de octubre, transformará el Jardín Cabañas en una tarde de música, baile y expresión artística, mientras que DDDD (Domingo de Dibujo Diminuto y Discos), a realizarse el 26 de octubre, combinará sesiones de dibujo libre con intervenciones de DJs y artistas visuales, creando experiencias multisensoriales que conectan el arte con la vida cotidiana.

Seminarios y experiencias sensoriales

El programa académico del Museo Cabañas también se fortalece con el Seminario “Colonialidad del arte: descolonialismo y antirracismo en las prácticas artísticas”, impartido por Lx Artistx Lechedevirgen.

Este seminario, con tres sesiones virtuales los días 13, 20 y 27 de octubre, ofrece un espacio de reflexión crítica sobre cómo repensar el arte desde perspectivas decoloniales y antirracistas, abordando la historia del arte, sus estructuras de poder y la importancia de visibilizar voces históricamente marginalizadas.

Curaduría Miguel Arelis. Olla de barro de la muestra “Insistir el arte popular. Colección Roberto Montenegro”. ESPECIAL

Arte popular y celebraciones de Día de Muertos

El mes culmina con la Noche de Museo dedicada a las Artes Populares, el 30 de octubre de 17:00 a 22:00 horas. Esta celebración ofrece recorridos por altares representativos de las culturas mixteca, purépecha, wixárika y zapoteca, así como el espectáculo de marionetas gigantes Catrijangas y la proyección al aire libre de la película animada Día de Muertos.

La entrada será libre y se invita al público a asistir con disfraces alusivos a la festividad, convirtiendo el museo en un espacio de encuentro, tradición y creatividad colectiva.

