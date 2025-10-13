¿Sabrá el gobernador?

Esta semana pinta movidita: o la reforma judicial se aprueba pronto o se va al congelador con el pavo navideño.

Dicen en los pasillos del Congreso de Jalisco que Movimiento Ciudadano anda más dormido que en receso legislativo, que Morena no junta los votos ni con estampitas para lograr una mayoría calificada… y que las traiciones en el Verde y el PAN fueron tan descaradas que ni las disimularon con discurso patriótico.

Pero lo más sabroso es el chisme: aseguran que en MC no están defendiendo la iniciativa de reforma judicial del gobernador Pablo Lemus, que impulsó Arturo Zamora, sino la versión del partido político. ¡Tómala!

¿Será que Lemus ya se enteró de que su bancada anda con libreto propio? De lo contrario, que alguien le pase un café… doble.

¡Porque están defendiendo distintas cosas!

***

¡Que ya basta de circo! Hasta el cardenal José Francisco Robles Ortega, en un acto digno de “Un día sin politicazos”, aprovechó ayer la Misa de Bienvenida de la Virgen de Zapopan para lanzar un regaño a los políticos, perdón, una sugerencia. El arzobispo no sólo habló de lo divino, sino de lo terrenal: la reforma judicial pendiente en Jalisco, que mantiene enfrentados a los diputados y las diputadas.

“¿Cuándo se van a poner de acuerdo?”, dijo Robles Ortega, mientras pedía que los políticos se sentaran a dialogar para destrabar el entuerto que tienen con la reforma. De paso, lanzó un guiño a las fuerzas políticas para que dejen de lado los intereses mezquinos y hagan algo por la gente.

¿Será que el cardenal tiene más paciencia que los políticos? El tiempo dirá.

***

La que entendió las circunstancias y la línea del Gobierno fue la diputada Gabriela Cárdenas.

Sabiendo que aún falta un largo año para que comience el próximo proceso electoral, decidió no hacer el tradicional “besamanos” -informe legislativo, pues-. Resulta que lo sustituyó por una rendición de cuentas casa por casa. Además, concluye sus recorridos con un agradecimiento general en puntos estratégicos de su distrito.

La nutrida asistencia a esas reuniones refleja los 10 años que lleva la emecista recorriendo las calles.

Veremos si la suela y las formas sirven de ejemplo para otros políticos. ¿O qué?