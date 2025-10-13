Temporal de lluvias deja 20 muertos en Jalisco

A pocos días de que termine el temporal de lluvias, un total de 20 personas han fallecido a causas de las precipitaciones en Jalisco, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ) .

La corporación detalló que ya se contabilizó a un hombre que fue arrastrado por la corriente mientras se encontraba en su vehículo en la colonia La Floresta de Puerto Vallarta tras las lluvias del pasado 12 de octubre en dicho municipio y que afectaron a más de mil 200 familias.

Casos como el del menor de 17 años que fue arrastrado en el Río "Purificación", en La Huerta y el de un hombre de 70 años que intentó cruzar a caballo el Río de Calderón en Zapotlanejo, continúan en estatus de desaparecidos.

El caso de Vanessa Espino , joven que fue arrastrada por la corriente tras la crecida del Arroyo Hondo en la colonia La Martinica de Zapopan durante la lluvia del 15 de julio, dejó el estatus de desaparecido, ya que los familiares decidieron que las labores de búsqueda fueran suspendidas.

En esa misma tormenta falleció una menor de 3 a 5 meses de edad debido al colapso de un muro .

Si bien por las circunstancias en las que ocurrieron ambos incidentes, es altamente probable que sí se contabilicen como víctimas al finalizar el Temporal de Lluvias, el estatus actual de ambos continúa como personas no localizadas.

