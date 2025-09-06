Sábado, 06 de Septiembre 2025

Rutas de camiones detendrán sus recorridos el domingo en la ZMG

Con motivo del 36º Medio Maratón Atlas, algunas rutas de camiones pararán sus derroteros

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Por dicho evento, algunas de las principales avenidas de los municipios de Guadalajara y Zapopan se cerrarán por la seguridad de las y los participantes. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 7 de septiembre algunas rutas de camiones detendrán sus recorridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con motivo del 36º Medio Maratón Atlas.

Por dicho evento, las siguientes avenidas de los municipios de Guadalajara y Zapopan serán cerradas: Patria, Providencia, México, José María Morelos, Aztecas y Naciones Unidas, también se cerrará Prolongación de las Américas y Diag Golfo de Cortés. 

Será a partir de las 6:30 de la mañana que las siguientes rutas de camiones se detendrán al paso del contingente: 

C120, C121A, C121B, C136, C54, C64, C65, C71, C140, T15-C06 Andares, T17, T17-1, T17-C01, T08, T08-C01, T18 López Mateos, T18 Terranova, C01, C104, C107, C119 Circuito, C123-V1, C123-V2, T06-2, C109, C110 dos vías, C74, C79, C108, C124, C140.

SITREN L1, C18-V1, C18-V2 y V02 y V03 de la Ruta López Mateos.

