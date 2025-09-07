Domingo, 07 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 7 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este domingo 7 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

