Invertirán 218 millones de pesos en expansión de Expo Guadalajara

Con una inversión de 218 millones de pesos, este año se prevé ampliar la infraestructura de Expo Guadalajara para consolidarlo como el más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo.

José Andrés Orendáin De Obeso, presidente del Comité Técnico del recinto ferial, dio a conocer su Plan de Trabajo 2025-2027, que tiene como objetivo consolidar a la institución como un referente global de innovación, sustentabilidad y compromiso social.

"En términos de infraestructura del recinto, renovación de equipamiento y diversos proyectos en materia de sustentabilidad", explicó.

El año pasado se realizaron 24 proyectos de infraestructura y mantenimiento con una inversión de 90 millones de pesos y para este año se prevén realizar 42 proyectos.

Entre las prioridades de la gestión de José Andrés Orendáin De Obeso destacan el plan maestro del Distrito Expo Guadalajara. De igual forma se busca obtener la certificación LEED que implica que el recinto es sustentable.

Asimismo, se prevén obras para mejorar la movilidad en la zona con los puentes peatonales y mejorar la movilidad de los visitantes con tres estacionamientos alternos en los terrenos del terreno en reserva, el predio de Avenida Faro y Plaza del Sol.

EL INFORMADOR / J. Acosta

Además, contempla el proyecto de la insonorización de los salones Guadalajara que permitirán maximizar la capacidad de uso de pedazos del Salón Guadalajara y permite tener las especificaciones técnicas para atraer congresos mundiales.

Entre los proyectos de infraestructura que se tienen destacan la ampliación de accesos a salones, cambios de luminarias, obras hidráulicas, instalación de paneles solares, renovación de aires acondicionados, cambio de pantallas con tecnología LED, entre otras.

Mauro Garza Marín, coordinador del gabinete económico del Gobierno del Estado, informó que además de las obras de infraestructura que contempla la administración de Expo Guadalajara, se prevén realizar diversas acciones en los alrededores, sobre todo en materia de movilidad.

EL INFORMADOR / J. Acosta

"En una primera etapa se hizo la inversión del aeropuerto hasta el periférico para la llegada de los turistas que estará antes del mundial. Posterior del mundial vendrán las segundas etapas de muchas de las obras. Una es la incorporación de las personas que llegan al aeropuerto de nuestra ciudad puedan llegar en un transporte eléctrico con movilidad y servicios a Expo Guadalajara", añadió.

Adicionalmente, se prevé realizar un paso a desnivel en Mariano Otero para poder generar un espacio más seguro y agradable para los visitantes.

