Martes, 02 de Septiembre 2025

Entretenimiento |

Lista de conciertos que habrá en Guadalajara para septiembre 2025

Este mes será especialmente atractivo para los amantes de la música en vivo,

Por: Yahaira Chagollan

Con esta cartelera, septiembre se perfila como uno de los meses de mayor actividad del año en materia cultural para Guadalajara.

La capital jalisciense se prepara para recibir a miles de asistentes durante septiembre de 2025 con una agenda de conciertos que promete abarcar todos los géneros y estilos. Desde figuras internacionales hasta artistas nacionales y propuestas emergentes, la ciudad se convertirá en un epicentro cultural y musical.

Este mes será especialmente atractivo para los amantes de la música en vivo, ya que se contemplan presentaciones en escenarios de gran formato, así como espectáculos más pequeños como los teatros o foros. De esta manera, Guadalajara ofrecerá un abanico de experiencias que combina lo masivo con lo cercano, lo popular con lo alternativo.

A continuación compartimos la agenda musical para este mes:

05 de septiembre:

  • Mariachi Nuevo Tecatitlán

06 de septiembre:

  • Shakira
  • Espinoza Paz
  • Mariachi  Nuevo Tecatitlán

07 de septiembre

  • Shakira
  • 12 de septiembre
  • Río Roma
  • Memo Garza, El Komander, y Lenin Ramírez

13 de septiembre

  • Eslabón Armado 
  • 18 de septiembre
  • Fuerza Regida

19 de septiembre

  • Duki
  • Julio Preciado y El Coyote

20 de septiembre

  • Amanda Miguel
  • Mario Bautista

25 de septiembre

  • Alejandro Sanz

27 de septiembre

  • Alejandro Sanz

28 de septiembre

  • Alejandro Sanz
  • Il Divo

Con esta cartelera, septiembre se perfila como uno de los meses de mayor actividad del año en materia cultural para Guadalajara. La variedad de escenarios y la diversidad de géneros aseguran que tanto locales como visitantes encuentren propuestas que se adapten a sus gustos, consolidando a la ciudad como un referente musical en el país.

