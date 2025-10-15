La mañana de este miércoles, 15 de octubre, el Gobierno de Jalisco, a través del secretario de Gobierno, Salvador Zamora, se presentó ante los agricultores maiceros que se manifiestan para exigir a la federación que se establezca un precio justo para el maíz y que mantienen diversos cierres en vías y carreteras de la Entidad, replicando la protesta a nivel nacional.

Secretaría de Agricultura establecerá mesa de diálogo con maiceros

El secretario, acompañado del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, Eduardo Ron Ramos, acudió al Macro libramiento alrededor de las 10 horas para dialogar con los maiceros y comprometerse a establecer una mesa de diálogo con las autoridades federales, tentativamente el próximo viernes, instando a los agricultores a que se retiren de la vía para permitir el paso de los vehículos que llevan más de 12 horas detenidos, incluyendo adultos mayores e infantes que no han podido acceder a alimentos y agua.

Señaló que desde anoche se tuvo comunicación directa con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez, quien se comprometió a asistir a esta reunión, donde también estarán presentes las autoridades estatales, y la cual se llevaría a cabo en la Ciudad de México con un comité de representantes designados por los productores, quienes exigen un pago de al menos siete mil 200 pesos por cada tonelada de maíz para consumo humano.

Volatilidad en precios de maíz a nivel nacional

"El gobernador (Pablo Lemus) está con ustedes en una demanda que no es solamente de este año, sino de muchos años atrás, donde el campo, desafortunadamente, ha tenido una situación muy compleja por la volatilidad de los precios de los granos a nivel mundial. Sin embargo, lo que nos atañe en este momento es atender a los productores de maíz blanco nacional que demandan un precio justo, y el compromiso que hace el gobernador del Estado es luchar junto con ustedes para tenerlo.

Y no solamente por el maíz, sino por todos los temas que ustedes han puesto en la mesa, como el tema de las concesiones de agua y muchos otros temas que están en la agenda de los productores del campo. A esto venimos, el secretario de Agricultura y su servidor, a hacer el compromiso de luchar junto con ustedes, y ya acordamos establecer una mesa de trabajo", manifestó Zamora Zamora.

A cambio de este compromiso, los agricultores, que llevan más de 24 horas detenidos en distintos puntos carreteros de la Entidad, se comprometieron a levantar el paro a partir de las 11 horas de la mañana, aunque afirmaron que volverán a protestar de la misma forma si no se concreta la reunión o si no se llega a algún acuerdo entre las partes.

Gobierno del estado se compromete con maiceros

"Ustedes saben muy bien que la regulación del precio no depende del gobierno estatal, sino de una política federal y quien nos tiene que dar respuesta. Entonces, es la Secretaría de Agricultura la que regula esta actividad y, por supuesto, el Gobierno Federal.

El gobierno del Estado no tiene esa facultad al ser de orden federal; sin embargo, nuestra presencia tiene que ver con hacer un compromiso con los productores por luchar junto con ustedes para que tengamos un precio justo", insistió Salvador Zamora.

En México, el establecimiento de precios para ciertos productos agrícolas corre a cargo del Gobierno Federal, principalmente a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

A través del programa de Precios de Garantía, el gobierno fija montos de compra para productos estratégicos como maíz, frijol, trigo, arroz y leche, "con el propósito de asegurar ingresos justos a pequeños y medianos productores", según ha establecido el Gobierno Federal.

Precios del maíz se ajustan según la inflación

Dichos precios se determinan con base en los costos de producción, un margen de ganancia razonable y las condiciones del mercado, y pueden ajustarse periódicamente conforme a la inflación o a los cambios en los precios internacionales.

"El movimiento es totalmente genuino y defendible. Los productores de maíz de Jalisco y de todos lados necesitamos una política pública federal para mejorar nuestras condiciones. Saben que en la secretaría estamos de brazos abiertos a lo que podemos ayudarles y, aunque no nos compete, vamos a gestionar hasta donde tope. Yo les agradezco su disposición, y nosotros estamos con todo el ánimo de ir con ustedes a esa mesa, donde ustedes designen a un grupo representativo, para llegar a un precio justo para los productores del maíz. Gracias", finalizó Eduardo Ron tras el compromiso del retiro de los tractores para liberar las vías.

