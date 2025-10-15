Intervención de la Policía de La Huerta, por posible desaparición forzada: Pablo Lemus

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que, la intervención de la Policía Municipal de La Huerta por autoridades del Estado, se llevó a cabo ante una investigación por desaparición forzada en la que algunos de sus elementos podrían estar involucrados. El mandatario explicó que la medida fue ordenada tras detectarse indicios que apuntan a la participación de agentes municipales en la desaparición "de una persona", motivo por el cual se ordenó el desarme y la revisión completa de la corporación.

"Existe una investigación muy delicada por desaparición forzada de una persona allá en La Huerta en la que muy probablemente, muy probablemente, algunos elementos de la policía de La Huerta puedan estar involucrados", dijo Lemus Navarro.

El gobernador detalló que el operativo se llevó a cabo desde el pasado lunes, y que la Secretaría de Seguridad del Estado, encabezada por Juan Pablo Hernández, fue instruida para asumir el control temporal del cuerpo policiaco mientras se realizan las investigaciones dentro de la corporación. Además, afirmó que la intervención forma parte de una estrategia para depurar y revisar a los cuerpos de seguridad municipales que presenten señalamientos graves, especialmente aquellos vinculados a posibles violaciones a derechos humanos.

Aseguró que la decisión se tomó para garantizar la imparcialidad de las investigaciones y evitar que los propios agentes involucrados interfieran con el proceso. Indicó que los policías fueron desarmados y están siendo interrogados para determinar su participación en los hechos, en coordinación con las autoridades estatales de investigación.

"Le ordené al secretario de Seguridad, a Juan Pablo, que hicieran la intervención de esta policía, que interrogaran a los elementos, que los desarmaran hasta la localización de esta persona que esperamos sea recuperada", dijo.

Lemus comentó que hasta el momento no se cuenta con un número exacto de elementos bajo investigación, pues las indagatorias continúan y la revisión de expedientes y testimonios está en curso. Reiteró que la prioridad es localizar a la persona desaparecida y esclarecer las responsabilidades individuales de los agentes municipales.

Subrayó que la intervención no es un hecho aislado, sino parte de las acciones de supervisión que su administración ha emprendido en distintas regiones del estado, e insistió que, de la misma forma en la que se hizo ya con policías como la de Teocaltiche y Villa Hidalgo, las autoridades estatales mantendrán la intervención el tiempo que sea necesario, y actuarán conforme a los resultados que arrojen las investigaciones.

Añadió que no se permitirá ningún tipo de encubrimiento dentro de las corporaciones locales.

