Inseguridad cuesta 177 mil 600 pesos anuales a cada comercio tapatío

El gasto promedio de un comercio tapatío en medidas de seguridad es de 14 mil 800 pesos mensuales, lo que significa una inversión anual de 177 mil 600 pesos, informó la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) en su estudio de seguridad, actualizado al cuarto trimestre de 2018.

Esta cantidad promedio representa un 7% más de lo que los establecimientos gastaban en el año 2017, aseguró José María Andrés Zepeda, vicepresidente de Prevención y Justicia del organismo empresarial.

El 97% de las empresas del sector comercio, servicios y turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, han invertido en alguna medida de seguridad, principalmente cámaras o alarmas de seguridad (87%), colocación de rejas o bardas (34%) y seguros contra robos (24%).

Mensualmente, una empresa grande gasta en promedio 28 mil 600 pesos, una mediana invierte 16 mil 700 pesos, una compañía pequeña desembolsa 10 mil 500 pesos y una microempresa destina 2 mil 500 pesos.

En otros índices delictivos arrojados por el estudio de Canaco, cuatro de cada diez comercios sufrieron de algún delito, principalmente robo a negocio (35%), robo a automóvil (26%) y asalto en vía pública (25%).

“No estamos conformes con la situación de seguridad al día de hoy, hacemos un llamado reiterativo a la ciudadanía a no acostumbrarnos a la violencia, y la autoridad debe tomar medidas importantes para que la ciudadanía se anime a denunciar”, afirmó Xavier Orendáin de Obeso, presidente de Canaco

De los empresarios que sufrieron algún delito, el 52% no lo denunció a las autoridades, y de este universo, seis de cada diez adujeron no haber denunciado porque no se resolvería nada.

Dentro de la percepción de inseguridad, el 63% de los comerciantes presenciaron personas o vehículos con actitudes sospechosas. Además, la mitad de los comerciantes consideran que falta patrullaje en las zonas donde operan, y faltan servicios públicos de calidad, principalmente alumbrado.

Seis de cada diez empresarios consultados por Canaco observaron un incremento de la inseguridad respecto al año 2017.

“Queremos que la autoridad entienda que esta realidad de la inseguridad no es solo una percepción (...) los servidores públicos deben escuchar a los ciudadanos, que dicen que no están conformes, que no viven en un entorno ideal y necesitamos que las cosas mejoren”, declaró Orendáin.

Celebran conclusión de Línea 3

El titular de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), Xavier Orendáin, consideró positiva la aprobación de recursos federales por tres mil 500 millones de pesos para concluir la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, expresada este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Celebramos no solo la fecha de conclusión, sino de que el tren entre en operación con seguridad para todos los usuarios, y a favor de revisar la obra para detectar cualquier acto de corrupción. Ojalá que, cuando venga el presidente el 9 de marzo, anuncie la fecha de inauguración”, expresó.

El pasado 20 de febrero, Canaco anunció la pérdida de dos mil 700 empleos en el Centro Histórico como consecuencia de las obras de la Línea 3, un 38% de los trabajos en la zona de afectación.

NM