Inician venta de cachitos en Jalisco para rifa de avión, pero no en todos los puestos

La mañana de hoy comenzó la venta de boletos para la rifa del avión presidencial pero aún no se encuentra en todos los centros de pronóstico de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Leticia Alfaro Díaz, directora de la asociación de Billeteros de Jalisco detalló que de momento la sede central ubicada en 16 de Septiembre (a media cuadra de Plaza de la Tecnología) y las sucursales de Mercado de Abastos, San Juan de Dios y Walmart de Rafael Sanzio ya cuentan con boletos a la venta.

Carmen Hernández, gerente de la agencia de lotería en Guadalajara explicó que los puestos que no cuentan con venta de cachitos es porque los boletos llegaron temprano y apenas los boleteros se comienzan a acercar para adquirirlos. Aunque, dos boleteros ubicados a unas cuadras de la sede central de pronósticos detallaron que no tenían conocimiento de cuando estarían a la venta.

Carmen comentó que en el caso de la sede central: “Abrimos las 8:30 de la mañana y a esa hora ya había usuarios esperando para realizar la compra de su cachito (…) se han llevado de uno, dos, de tres, es más, una persona se llevo diez (...) nosotros en el transcurso del día hemos vendido un promedio de 100 boletos pero no sabemos cuántos se han vendido en los otros puestos”.

Carmen agrega que de momento a Jalisco llegaron tres mil boletos para distribuirse en los más de 100 puestos del Estado y seguirán llegando conforme se vendan, pues existen seis millones de boletos a la venta para los próximos seis meses y que el 15 de septiembre se dé a conocer a la persona ganadora.

Entre las personas que compraron un cachito esta mañana, se encuentra el señor Pérez Valdovinos, quien mencionó que lo hace para que los hospitales se beneficien. Para él lo importante es cooperar para el bienestar de las familias más desprotegidas por lo que no le importa ganarse el premio y aseguró que si tiene más dinero comprará otro boleto.

En el caso de Jorge Rentería, compró un cachito porque quiere apoyar la cuarta transformación. “Es mi manera de aportar mi granito de arena con el beneficio de que podemos ganar el premio”. Explicó que no ha pensado en ganar el boleto pero que si lo hace no dudaría en pagar sus deudas.

Jorge comentó que no es tapatío pues solo viene por compromisos personales y al ver que ya se encontraba a la venta, decidió acercarse al puesto de pronóstico. “Dije ¿Por qué no? De una buena vez, y es que cuando dijeron que no se iba a rifar el avión presidencial pues como que me andaba arrepintiendo pero al final me convenció el Presidente”.

El cachito del avión presidencial tiene un costo de 500 pesos y estarán a la venta seis millones de cachitos. Si se vende el total de cachitos expedidos, el Gobierno recaudará tres mil millones de pesos, de los cuales pretende destinar dos mil 500 millones de pesos a comprar equipos médicos para hospitales.

El resto del dinero se usará para mantener el avión en un hangar de un aeropuerto público a cargo de la Fuerza Aérea, un monto que, según el Presidente, alcanza para cubrir esos costes asociados durante dos años.

