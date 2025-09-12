Ante protestas en centros universitarios, la FEU pide apertura al diálogo

Luego de las distintas protestas registradas en diversos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoe García, instó a las y los involucrados a abrir el diálogo y evitar los actos violentos que se han reportado.

"Ante lo que está pasando en la universidad quiero dejar mi postura muy clara. Abramos el diálogo y rechacemos la violencia. La FEU siempre ha defendido y canalizado las demandas estudiantiles. Lo hemos hecho escuchando a la comunidad. Creemos en resolver los problemas desde la palabra y la construcción colectiva", instó la presidenta a través de sus redes sociales oficiales.

Afirmó que en esta ocasión no será distinto, por lo que se llevará a cabo un encuentro con las y los estudiantes en cada plantel para conocer de primera mano sus inquietudes.

"Pero también quiero ser firme. No vamos a tolerar la violencia. Exigimos a las autoridades que investiguen y sancionen a quienes hayan participado en actos violentos. Así que reitero, abramos el diálogo", pidió la presidenta de la FEU como parte de su mensaje.

En los últimos días se han registrado diversas protestas en centros universitarios como el CUCEA, el CUCSH y el CUCEI, así como en la Rectoría General de la UdeG, donde alumnos piden que se suspendan los próximos comicios para elegir representantes estudiantiles, a fin de lograr analizar la situación que viven algunos estudiantes ante fallas en la agenda de materias, falta de cupos y déficit docentes.

Debido a la falta de acuerdos, personas en la protesta (que se ostentan como estudiantes) optaron por actos violentos, que ocasionaron a su vez que personal de la casa de estudios respondiera, produciendo entre ambos grupos golpes, insultos y empujones que derivaron en algunas personas con heridas leves.

TAMBIÉN LEE: Laura Imelda impulsa iniciativa del Cablebús y destaca progreso del Santuario de los Mártires

Diversos alumnos han señalado que se trata de grupos de choque donde incluso participa personal administrativo, mientras que algunos de los manifestantes han afirmado que solo se cubren el rostro para evitar posibles represalias. Desde la sociedad civil se ha instado a que no se lleven a cabo actos de represión en su contra.

Al respecto, la Universidad de Guadalajara ha asegurado que se mantienen abiertos los canales de comunicación para llegar a acuerdos conjuntos, aunque hasta el momento no se ha logrado llegar a ello, pues los manifestantes se mantienen en su postura inicial.

YC