Con crecimiento en empleos, inversión y valor de producción, el sector de la construcción de Jalisco se perfila a cerrar un año récord.

Carlos del Río Madrigal, titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco, explica que el balance general es positivo, aunque afirma que no ha sido sencillo. Por ejemplo, en materia de empleo, de enero a septiembre se generaron más de 10 mil.

“Jalisco es uno de los primeros tres Estados en la recuperación (tras la pandemia). Se ha distinguido a nivel nacional por las estrategias que se han implementado”, dice Del Río.

Al cierre de enero pasado se registraron 135 mil 688 puestos y para septiembre se contabilizaron 145 mil 163.

En materia de inversión pública y privada, este año se prevé que se canalicen alrededor de 100 mil millones de pesos.

En este ramo también destaca el valor de la producción que, según el Inegi, entre enero y agosto se incrementó en un 22.5 por ciento.

Carlos del Río Madrigal, presidente de la CMIC Jalisco. ESPECIAL

Industria de la Construcción, clave ante la crisis sanitaria

Carlos del Río Madrigal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco, destacó que la industria no se detuvo durante los dos años de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19.

“Se consideró un sector estratégico y junto con el Gobierno del Estado se trabajó para que se mantuviera activa la industria todo lo que era obra pública por cuestiones estratégicas por ejemplo las telecomunicaciones, infraestructura de agua potable y servicios”.

En el caso de la obra privada por ser entornos abiertos al aire libre y no de transito de público en general se mantuvo abierto. “No fuimos de las industrias más afectadas al contrario, se utilizó como palanca para la inversión y se potencializó la inversión pública estatal en infraestructura para que arrastrara a otros sectores económicos”, anotó.

Aunque el sector de la construcción registra un incremento en varios rubros, la inflación se ha convertido en un problema. “Hay incrementos como el acero con más del 100 por ciento, bajó y volvió a subir, este año hemos visto el asfalto que también se ha incrementado”, dijo Carlos del Río.

El dirigente explicó que una parte de estos incrementos los absorbió la industria y otros se trasladaron al consumidor final.

De acuerdo con la CMIC en el último año el índice de materiales de la construcción se incrementó un 13.8 por ciento, el costo de la mano de obra 7.1 por ciento y alquiler de maquinaria 5.9 por ciento.

“El próximo año también será complicado de grandes retos, no sabemos si la inflación seguirá creciendo o no, esperemos que se estabilice porque seguirá habiendo incrementos en las tasas de interés, pero en temas de inversión privada no sabemos cómo reaccionará la industria”, concluyó.



"Jalisco es uno de los primeros tres Estados en recuperarse, hablamos de un entorno general complejo que se generó a raíz de la pandemia"

Carlos del Río, presidente de la CMIC



Las claves

Elementos que destacan en este campo económico

Después de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19 la industria de la construcción comienza a repuntar .

. 10 mil 616 empleos se han generado de enero a septiembre.

se han generado de enero a septiembre. 7 por ciento es la aportación de las constructoras de Jalisco al PIB nacional de la industria de la construcción.

es la aportación de las constructoras de Jalisco al PIB nacional de la industria de la construcción. 13.8 por ciento es el incremento en el índice de materiales de la construcción en los últimos 12 meses.



es el incremento en el índice de materiales de la construcción en los últimos 12 meses. También te puede interesar: Analizan instalar alerta sísmica en la ZMG

Van por 35 mil MDP en inversiones

El Gobierno de Jalisco invertirá más de 35 mil millones de pesos en 2023 en obras de infraestructura que requiere el Área Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado para el próximo año.

En esta inversión destacan proyectos como la Línea 4 de Mi Tren, acciones de abasto y saneamiento del agua, centros de salud y hospitales, y renovación de escuelas.

Este año entre el Gobierno del Estado y la federación se invirtieron alrededor de 14 mil millones de pesos porque la inversión federal fue muy baja.

“Para el próximo año se contempla un incremento importantísimo, porque viene una inversión de 15 MDP del Gobierno del Estado, además se van a ejercer la inversión de la Línea 4 que vale 9 MDP y se contemplan casi 6 MDP en el presupuesto federal para obras de infraestructura hidráulica y además las plantas de tratamiento de la presa del Ahogado que suman alrededor de 5 MDP”, indicó Carlos del Río.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, en los primeros 4 años de la actual administración se han invertido en obras más de 70 mil MDP, logrando mejoras importantes en el sector salud, educativo, carretero, proyectos estratégicos como el saneamiento del Río Santiago, y la construcción de plantas de tratamiento.

“Jalisco hoy tiene el sector constructor más fuerte del país, desde 2020, los constructores de Jalisco somos ejemplo nacional”, agregó Carlos del Río.

Las obras hidráulicas son clave en el avance de la infraestructura estatal. ESPECIAL

Telón de fondo

Destacan municipios

Los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara han realizado este año inversiones históricas en materia de obra pública.

Por ejemplo Guadalajara anunció inversiones por más de 2 mil millones de pesos (MDP) este año, Zapopan más de mil millones de pesos, Tlajomulco de Zúñiga con una inversión superior a los 322 MDP y Tlaquepaque también con 300 MDP.

“Una parte importante de la recuperación tiene que ver con la inversión pública, los municipios han sacado inversiones importantes casi todos traen presupuestos históricos”, afirmó Carlos del Río.

Constructores destacan que para el próximo año habrá algunas inversiones como la Línea 4 y las obras de infraestructura hidráulica donde podrían participar empresas locales.

Voces dentro de la industria agregan que el Ejército Mexicano se ha convertido en el princial competidor en el sector, por las grandes obras en las que ha estado involucrado en años recientes.

Opiniones encontradas

Inversión federal queda corta

Empresarios de la industria de la construcción reconocen que este año registrarán un crecimiento en comparación al 2021.

Gustavo Arballo Luján, empresario del sector, comentó que a nivel estatal se reflejó una mayor inversión en el sector producto de los créditos que se dieron para la reactivación de la economía. “Acaban de anunciar la inversión estatal para el próximo año que será de 35 mil millones de pesos que si lo sumamos a los 70 mil que llevan en los últimos cuatro años estamos hablando que en un solo año será el 50 por ciento”.

Para Gustavo Arballo la inversión del Gobierno Federal ha sido muy baja en los últimos años, aunque se espera un incremento en el 2023.

“Desafortunadamente en los números absolutos del Gobierno Federal, que aparentan ser buenos, están dirigidos en tres o cuatro obras, sin embargo, la participación de los recursos a los estados en general ha disminuido”, precisó.

Luis Méndez, otro empresario del sector de la construcción, considera que este año el sector retomó el dinamismo que tenía. “En Jalisco se han hecho esfuerzos importantes por reconstruir todo el Estado, el tema de obra privada hay movimientos”.

Benjamín Cárdenas, otro empresario del sector, dijo que a pesar de que Jalisco no ha sido beneficiado con recursos federales eso no impidió a que hubiera inversión del Gobierno local. “Ha quitado oportunidades a empresas formales y no se ha tomado en cuenta la derrama económica que se ha dejado de recibir porque no genera impuestos y no paga seguridad social”, sostuvo.



CT