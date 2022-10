Desde la semana pasada algunas tortillerías del Área Metropolitana de Guadalajara comenzaron a vender hasta en 27 pesos el kilo de tortilla. Y se prevé que suba a 28.

Por ejemplo, en la tortillería Santa Mónica se informa a su clientela que desde el 10 de octubre el costo de la tortilla es de 27 pesos, mientras que la masa se vende en 23 pesos.

“Es por el aumento de la materia prima. Gracias por su comprensión”, dice el anuncio colocado en el mostrador de este expendio ubicado en la Colonia Santa Tere de Guadalajara.

En otros puntos de la ciudad también se puede encontrar el kilo de tortilla a 26 pesos en promedio, pero el costo sube cuando el producto se oferta en las tiendas y las carnicerías.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, en enero pasado el precio promedio del kilo de tortilla en la zona metropolitana era de 16 pesos. En 10 meses subió hasta 11 pesos.

El portal de la dependencia federal también establece que en el municipio de Guadalajara, en la primera quincena de octubre de este año, el precio promedio es de 22 pesos. Hay abusos de tortillerías y la Procuraduría Federal del Consumidor está ausente para sancionar.

Hasta el momento, ni la segunda etapa del Paquete Contra la Inflación y la Carestía del Gobierno federal logró bajar los precios del kilogramo de tortillas.

Incluso, según la Secretaría de Economía, en Hermosillo, Sonora, se vende en 30 pesos. “Mi preocupación principal es el aumento en el precio de la tortilla… y vamos a reforzar el plan”, aceptó el Presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.



Desconocen cuánto más va a subir el precio de la tortilla

Aunque el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hace unos días que había llegado a un acuerdo con algunos productores de harina de maíz para que no incrementaran el precio del producto, en algunas tortillerías de la ciudad el precio sigue en aumento.

Dirigentes de tortilleros explicaron que el alza se ha registrado debido a que la tonelada de maíz se sigue encareciendo y, como usan más el maíz que la harina, no pueden sostener el precio.

Actualmente la tonelada de maíz llega a costar hasta 11 mil pesos, mientras que el mes pasado se cotizaba en nueve mil 600 pesos.

“Ha estado subiendo y no sabemos hasta dónde vaya a subir, ese es un problema muy grave, incluso el Gobierno del Estado de Jalisco no ha tomado cartas en el asunto”, comunicó al respecto el presidente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla A.C., Arturo Solano Andalón.

El dirigente de los tortilleros comentó que algunas empresas comercializadores han comenzado a negar el maíz.

“Se ha especulado que parte de la producción de maíz blanco que es para consumo humano se está yendo a otros países y considero que se debe asegurar primero la producción de maíz para el país y luego vender al extranjero”, añadió el líder.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre pasado la masa y harina de maíz, y la tortilla de maíz, reportaron alzas de 15.78% y 15.42%, respectivamente.

El costo más alto, en Hermosillo

Según datos del Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía (SNIIM), el precio más alto de la tortilla en el país se registra en Hermosillo, Sonora, donde se vende en 30 pesos el kilo, con corte hasta la primera quincena de octubre.

Después está Acapulco, Guerrero, donde el kilo de tortilla se comercializa a 29 pesos el kilo, y Mexicali con un registro de 27 pesos por kilo.

En contraste, en la zona metropolitana de Puebla se registró el precio más bajo al venderse en 15 pesos, seguido de 16 pesos en Tlaxcala, y en Durango se reportó en 17 pesos cada kilo, en promedio.

Los dueños de tortillerías de la ciudad avisan a sus clientes del incremento en los precios. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Telón de fondo

Afirman que la Profeco vigila abusos

El Gobierno de la Cuarta Transformación vigila, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que no haya abusos en los precios de la canasta básica y controla la inflación a través del subsidio a los combustibles y el impulso a la autosuficiencia alimentaria en el país. “Si no hubiésemos tomado la decisión de subsidiar la gasolina y el diésel (…) tendríamos la inflación en 14% y le hubiese pegado muchísimo al ingreso popular porque todos sabemos que si sube el precio de la gasolina y del diésel se va todo para arriba”, afirmó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario reiteró que la federación no incrementará los impuestos debido a la eficiente administración del presupuesto.

“Tenemos el compromiso de no aumentar los impuestos porque estamos haciendo un Gobierno austero, sin corrupción, para que nos alcance el presupuesto, no aumentaremos el precio de la gasolina, no endeudaremos al país y vamos bien”, apuntó.

Sin embargo, el dirigente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla, precisó que el producto está libre a la oferta y la demanda y no se puede regular el precio.

“Los pactos no han servido de nada, debemos de recordar que en Jalisco en la industria de la masa y la tortilla no somos procesadores de harina de Maseca y de Minsa. Nosotros somos industriales del maíz, entonces mientras suba el maíz el precio de la tortilla no va a parar, si nos dan un empujón en el precio tenemos que subir el precio o de lo contrario bajamos la cortina”, concluyó.

En la segunda quincena de septiembre de 2022, el Índice en Jalisco del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) aumentó 16% respecto a la misma quincena del año anterior y ligeramente mayor que el PACIC nacional de 15.9% anual. El limón y los chiles frescos fueron los productos que más incrementaron sus precios.

Oposición

Preocupa la inflación

“Ante la combinación de estancamiento con inflación, es momento de que el Presidente se tome las cosas en serio”, expresó el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

En un comunicado, el líder panista advirtió que vienen tiempos difíciles porque la economía mexicana no crece y la inflación casi ha alcanzado los dos dígitos.

Cortés Mendoza consideró que, pese a los esfuerzos del Banco de México, el país ya registra la inflación más alta de los últimos 22 años, lo que ha provocado el encarecimiento de productos y servicios, y la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

El presidente nacional del PAN destacó que subió el precio de productos de la canasta básica, y el kilo de tortilla, alimento base para todos los mexicanos, que ya rebasa los 25 pesos en muchos lugares.

Destacó que el intento del Presidente por frenar la inflación, convocando a un reducido grupo de empresarios para un supuesto acuerdo contra la carestía, que reduciría el precio de productos de la canasta básica, resultó una solución fallida, ya que el precio de los alimentos sigue al alza. Finalmente, pidió a legisladores de Acción Nacional trabajar con absoluta responsabilidad en la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2023.

Acuerdo con harineros, sin impacto

En días pasados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el precio de la tortilla comenzaría a bajar, porque en el acuerdo antiinflacionario las empresas Maseca y Minsa se comprometieron a disminuir en un 3% los precios de la harina de maíz.

“La gente compra más en las tortillerías y ahí es donde se ha incrementado el precio. Las tortillerías dependen de la harina de maíz. Maseca y Minsa, los dos, hicieron el compromiso de bajar el precio de la harina en 3% y en el mercado internacional el pronóstico es que va a bajar el precio del maíz”.

El jefe del Ejecutivo agregó que se reunirá con servidores públicos para el fomento a la producción de maíz, porque en el país somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo, frijol ni en trigo.

“Maseca y Minsa firmaron con el concepto tortilla, pero ellos no producen tortilla, ellos producen harina de maíz procesada entonces nosotros no estamos dentro de este acuerdo que se tuvo”, cuestionó el presidente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla A.C., Arturo Solano Andalón.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. ESPECIAL

Buscan diálogo

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de México reforzará el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para contener los precios de alimentos básicos.

También se hablará con productores y distribuidores de alimentos con el fin de proteger la situación económica y social del pueblo ante el contexto internacional adverso.

“Queremos escuchar cuál es la justificación, porque no se puede que, en una época de crisis, de inflación, de carestía, se obtengan ganancias extraordinarias. Por lo general, tiene que haber negocios con ganancias razonables. Nosotros apoyamos una economía mixta”, explicó.

CT