Inauguran parque lineal en Arroyo Hondo, obra ganadora del presupuesto participativo 2024

Con el objetivo de brindar espacios seguros, dignos y modernos, esta tarde el Ayuntamiento de Zapopan inauguró el parque lineal y rehabilitó la avenida Mezquitán, en la colonia Arroyo Hondo, al Norte del municipio, como parte del ejercicio de presupuesto participativo 2024.

Con una inversión de 18.3 millones de pesos, se rehabilitaron los andadores del parque lineal, así como el mobiliario urbano y el alumbrado público. También se llevaron a cabo labores de reforestación. En tanto, en la avenida se renovaron las redes de infraestructura hidráulica y sanitaria, se mejoró el sistema de captación pluvial y se reconstruyó la superficie de rodamiento con pavimento de concreto hidráulico de alta resistencia.

Asimismo, con el fin de garantizar entornos seguros para peatones y automovilistas, se implementó señalización horizontal y vertical, banquetas con accesibilidad universal y guarniciones.

"Esta obra es la mejor calle de Zapopan, tiene infraestructura hidráulica nueva conectada al SIAPA totalmente nueva. Además, renovamos dos vialidades privadas, aumentamos los espacios en las banquetas y las convertimos en zonas incluyentes. Lo único que les pedimos es que cuiden su espacio público", comentó el director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, Ismael Jáuregui Castañeda.

Por su parte, el director de Participación Ciudadana del municipio, Luis Quiroga Morales, destacó que esta obra fue ganadora en la boleta de 2024 con más de 12 mil votos. Además, pidió a los vecinos mantenerla en buenas condiciones y no hacer mal uso del mobiliario. El presupuesto participativo es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía elige, al realizar el pago del predial, las obras públicas que se llevará a cabo en el municipio. Entre el 15 y el 30 por ciento de los recursos recaudados con dicho impuesto durante los primeros meses del año son destinados a este ejercicio.

En tanto, la coordinadora general de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto, afirmó que las colonias aledañas también serán beneficiadas por este parque lineal, mientras que las obras que impulsa el municipio cuentan con una perspectiva de inclusión. "Las invito y los invito a que continuemos, o que dejemos la apatía; que sigamos participando en los procesos que tengamos abiertos de participación ciudadana".

Por último, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, señaló que desde hace 10 años se ha buscado dignificar la zona Norte del municipio, con el fin de reconstruir el tejido social. Una de las obras que se ha impulsado con este objetivo es el Cubo de Parques del Auditorio, el cual es un gimnasio al aire libre donde se ofrecen clases de baile, acondicionamiento físico, yoga, pilates, entre otros, gratuitas. Además, en este mismo sentido, el alcalde adelantó que se proyecta una inversión de 50 millones de pesos para renovar la calle Plan de Guadalupe y construir un nodo vial en el cruce de Periférico y avenida de los Tabachines.

"Todos merecemos mejores oportunidades, eso nos ha permitido ir crecido e ir mejorando. Este parque lineal será un legado para ustedes, en donde ya tendrán un lugar para convivir, además la plusvalía de esta zona sube gracias a estas obras", mencionó.

