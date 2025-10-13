El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la famosa tienda de venta al mayoreo Sam's Club se unen en un convenio especial que busca beneficiar a las personas de la tercera edad que cuenten con su Tarjeta Inapam.

Con el objetivo de facilitar el acceso a productos e insumos que incrementen la calidad de vida de los adultos mayores, el Inapam ofrece a todos los interesados mayores de 60 años la credencial Inapam, con la cual pueden recibir descuentos y hacer uso de promociones exclusivas en miles de tiendas y negocios en México.

Ahora, la cadena estadounidense Sam's Club se suma a la lista de lugares que ofrecen beneficios activos para todas las personas mayores que presenten su credencial expedida por el instituto mexicano.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2025 con Credencial Inapam, los titulares de la tarjeta podrán acceder a un descuento del 5% en las farmacias de Sam's Club.

Este beneficio resulta especialmente útil para los adultos mayores que necesitan comprar medicamentos de forma constante.

El descuento no es acumulable con otras promociones vigentes y su uso es exclusivo para el beneficiario , quien debe mostrar la credencial antes de pagar para hacer válida la promoción.

El descuento estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025 y puede aplicarse cualquier día de la semana.

Otros lugares que ofrecen descuentos en medicamentos con la tarjeta Inapam son:

Farmacias San Pablo: 5% a 7% de descuento.

Farmacias Similares: 10% de descuento.

Walmart: 7% de descuento en productos farmacéuticos para quienes cuentan con la tarjeta Inapam.

Puedes conocer más sobre todas las ventajas y beneficios que puedes recibir con tu tarjeta Inapam, ingresa a su página oficial a través del enlace https://www.gob.mx/inapam y consulta el Directorio de Beneficios 2025 para credenciales Inapam.

