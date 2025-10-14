Pensión IMSS 2025: ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

Al cierre del año, millones de trabajadores en México esperan recibir su aguinaldo , una prestación anual obligatoria. Pero, ¿qué ocurre con las personas jubiladas? ¿También tienen derecho a este beneficio? La respuesta depende del régimen bajo el cual se pensionaron del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Quiénes sí reciben aguinaldo en el IMSS?

El pago de aguinaldo para pensionados del IMSS solo aplica a quienes se jubilaron bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 (conocida como Ley 73). Específicamente, el derecho lo tienen las personas que reciben pensión por:

Cesantía en edad avanzada

Vejez

Este grupo sí cuenta con el beneficio de aguinaldo, y el pago se entrega de manera anticipada cada año.

¿Quiénes no tienen derecho?

Los pensionados que cotizan bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97) no reciben aguinaldo. En este régimen, administrado por las Afores, no está contemplado el pago de esta prestación dentro del sistema de retiro.

¿Cuánto se paga por concepto de aguinaldo?

El aguinaldo equivale a una mensualidad completa de la pensión base que el jubilado recibe de forma regular. Es importante aclarar que:

Solo se toma en cuenta el monto base de la pensión.

No se incluyen asignaciones adicionales como ayuda por cónyuge, hijos, ascendientes u otras asistencias.

Es decir, se entrega el equivalente a un mes de pensión sin extras.

¿Cuándo se deposita el aguinaldo en 2025?

Para este año, el aguinaldo se pagará el lunes 3 de noviembre de 2025 , junto con el depósito mensual de la pensión correspondiente a ese mes. Esto significa que, en noviembre, los beneficiarios recibirán dos pagos en uno: su pensión regular y el aguinaldo.

La razón de este adelanto es estratégica, ya que busca coincidir con la temporada de ofertas de El Buen Fin, que este año se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

¿Tienes dudas sobre tu caso?

Si no estás seguro del régimen bajo el que te pensionaste, o deseas conocer el monto exacto de tu aguinaldo, puedes comunicarte directamente con el IMSS:

Línea telefónica nacional gratuita: 800 623 23 23 (Opción 3: Pensionados)

Atención presencial: Acude a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) o a la Subdelegación del IMSS que te corresponda.

Así, si formas parte del grupo de pensionados bajo la Ley 73, puedes contar con este ingreso adicional en noviembre. Para quienes están en el régimen de 1997, el aguinaldo no forma parte del esquema actual de pensiones.

