Pensión IMSS: ¿Qué es la renta vitalicia y qué pasos realizar para este retiro?

Si cotizaste al IMSS bajo el Régimen de Afore (Régimen 97), es decir, comenzaste a trabajar a partir del 1 de julio de 1997, al momento de pensionarte podrás elegir entre distintas opciones para recibir tu dinero ahorrado. Una de ellas es la Renta Vitalicia, una alternativa que garantiza pagos mensuales de por vida. La Renta Vitalicia es una modalidad de pensión en la que contratas a una aseguradora privada —de entre las autorizadas por el IMSS— para que te otorgue una pensión mensual, fija y vitalicia, con base en el dinero acumulado en tu cuenta Afore. Características clave: Para poder acceder a una pensión bajo cualquier modalidad en 2025, necesitas:1. Solicita tu pensión en el IMSS Acude a la subdelegación del IMSS correspondiente para iniciar el trámite. Presenta tu solicitud formal. 2. Recibe el Documento de Oferta El IMSS te entregará un documento con varias opciones de aseguradoras. Este informe incluye condiciones, montos aproximados y beneficios. Puedes elegir la aseguradora que mejor se adapte a tus necesidades. 3. Espera la resolución del IMSS Una vez que tu solicitud ha sido procesada, el IMSS emitirá una resolución que aprueba tu pensión. 4. Contrata la Renta Vitalicia con la aseguradora elegida Acude a la aseguradora seleccionada para formalizar tu contrato. A partir de ese momento, la aseguradora se encargará de pagar tu pensión mensual de por vida. 5. Retiro de excedentes (opcional)Si el monto de tu pensión calculada bajo esta modalidad supera en un 30% la pensión mínima garantizada, puedes retirarte antes de los 60/65 años. Además, si sobra dinero tras contratar la renta vitalicia, ese excedente se puede retirar en efectivo y libre de impuestos. ¿No cumples los requisitos? Si el IMSS determina que no puedes recibir una pensión, emitirá una Negativa de Pensión, con la cual podrás retirar todo el saldo de tu Afore en una sola exhibición. EE