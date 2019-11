Improvisan atajo para librar cierre vehicular

El cierre de carriles que se mantiene en Paseo Alcalde, en el tramo de la glorieta de La Normal hasta la calle Torres Quintero, ha generado que algunos automovilistas improvisen rutas para incorporarse o salir de la vía.

Debido a obras que se realizan desde el cruce con Avenida Maestros, la circulación se estrecha a un carril por sentido, aunque algunos conductores han tomado como atajo parte del arroyo vehicular cerrado, luego cruzan la zona peatonal ampliada y el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en el punto para finalmente salir a la calle Gonzalo Curiel.

En un recorrido por el punto se observó que el “atajo” se utiliza indistintamente para incorporarse o salir del paseo, lo que provoca que puedan coincidir dos automóviles de frente circulando en sentido contrario. Además, parte del carril cerrado y la zona peatonal son usadas como estacionamiento.

“Se brincan por aquí, por el estacionamiento, sobre todo temprano y a la hora de la salida de clases porque a una cuadra hay una escuela y hay una clínica también, entonces para no rodear tanto algunos se avientan por aquí. A mí no me ha tocado ver choques, pero cuando se encuentran de frente dos carros, para poder pasar, uno se tiene que dar de reversa o subirse a la banqueta”, relató Jesús Flores, trabajador de la zona.

En el tramo del paseo que aún está cerrado siguen los trabajos de la estación La Normal de la Línea 3 del Tren Ligero, además de obras del colector habilitado para mitigar las inundaciones en la zona.

Difícil para el peatón

A inicios de septiembre, este medio publicó que debido al retraso de la construcción de torres habitacionales que ocuparán el terreno de la antigua sede del Registro Civil 1 de Guadalajara, la circulación sobre el Paseo Alcalde permanece restringida. La maleza en las banquetas del área, basura y un registro de cableado abierto, complican el paso a los peatones.