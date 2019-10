Las obras complementarias de la Línea 3 estarán listas en diciembre: SIOP

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP), David Zamora Bueno, afirmó que se requieren 233 millones de pesos para poder llevar a cabo las obras de mejoramiento urbano y conectividad en los alrededores de las estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero y que las obras complementarias estarán listas para diciembre de este año.

Zamora Bueno explicó que de esta cantidad, 45 millones ya fueron aprobados por el Gobierno del Estado y el resto lo solicitarán en la visita a Jalisco que el secretario de Hacienda de la Federación, Arturo Herrera, llevará a cabo este sábado. Sin embargo, aclaró que, en caso de no obtener el apoyo, será el propio gobierno estatal y los municipios los que sacarán adelante los trabajos.

"Le vamos a tener que entrar junto con los municipios. Tuvimos una reunión, el Gobierno del Estado entra con las estaciones más importantes. Estamos definiendo cuáles habilitan Guadalajara y Zapopan y cuáles habilita Gobierno del Estado. (Si Hacienda no otorga recursos) tendrá que afectar el presupuesto estatal del próximo año. No hay opción", afirmó.

El funcionario agregó que las obras de la Línea 3 ya están "prácticamente concluidas" y que la noche del miércoles se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento de los trenes a 80 kilómetros por hora en todo el tramo. Sin embargo, señaló que en ninguna de las estaciones están las condiciones necesarias para la correcta accesibilidad de los usuarios. No obstante, consideró que las obras complementarias estarán listas para diciembre de este año "o antes", cuando se espera que la Línea 3 inicie operaciones.

"Definitivamente no va a ser pretexto que (la Línea 3) no funcione porque no se tiene accesibilidad a cada una de las estaciones", dijo.

Las dificultades de circulación para la ciudadanía en los alrededores de las estaciones de la L3 por falta de trabajos complementarios se dan en varios puntos. Este medio reportó la falta de alumbrado público que hay en la sección final del Paseo Alcalde, donde se realizan los trabajos de la estación La Normal.

