Ignora personal médico transporte gratuito; falta socialización

A las 8:00 a.m. de este lunes las camionetas del proyecto “Transporte Conexión Médica” del Gobierno del Estado comenzaron a circular con paradas en distintas clínicas y hospitales de la ciudad con el fin de brindar transporte gratuito a los trabajadores de la salud luego de las agresiones ocurridas.

Sin embargo, son pocos los que saben de esto, pues diversos trabajadores de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalaron que no sabían de ello. Como Jessica, una enfermera del lugar quien señaló que no había visto este tipo de transportes ni sus compañeros le habían comentado algo.

Araceli, quien se encarga de tomar la temperatura a todo personal que ingresa, dijo que, aunque sí vio un par en la mañana, cuando iba en el camión a su trabajo, no sabe los horarios o las rutas, pues apenas les compartieron una imagen.

Yanira, médica de la clínica que se ubica en el cruce de las Avenida Lázaro Cárdenas y 8 de Julio, tampoco sabía de ello. Sin embargo, una vez que el transporte se detuvo en la parada donde ella esperaba el camión (sobre 8 de Julio), se acercó a preguntar.

“A mi no me ha tocado, pero a muchas compañeras sí les han hecho “el feo” en los camiones, (por eso) se me hace muy buena esta propuesta, porque nos ayudan a seguir ayudando”, expresó.

Al subir a la unidad amarilla, la conductora -quien usaba guantes y cubrebocas- le abrió la puerta, le ofreció gel antibacterial y una hoja con información del proyecto.

Por su parte, Bernardo Santana, director general de transporte escolar de la Secretaría de Transporte (Setran), informó que la respuesta ha sido la esperada:

“Que en un inicio vayan viendo la unidad, que se vayan enterando de manera natural y conforme a lo ya anunciado por el gobernador y que ahora vean que es una realidad que está operando”, explicó.

Detalló que desde las 8:00 a.m. que comenzó la ronda, hasta la 1:30 p.m. -mitad de la segunda ronda- solo tuvieron siete pasajeros en una unidad, pero también hubo quienes se acercaron a preguntar, aunque “esperamos incrementar hasta estar llenos en cada corrida para trasladar al personal a su destino”.

Además, recordó que este es un servicio gratuito e hizo un llamado a los trabajadores de la salud a usar el medio de transporte que es exclusivo para ellos.

Queremos que nuestros médicos tengan el equipo necesario para hacer frente al #coronavirus, por eso pusimos a su disposición el material necesario para hacerle frente a esta contingencia, así como el modelo de transporte Conexión Médica.



Dale play y conoce todos los detalles. pic.twitter.com/fh7HbwHeVd — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) April 5, 2020

DATO

El proyecto “Transporte Conexión Médica cuenta con tres rutas:

Ruta A: Desde la estación Periférico Sur del Tren Ligero hasta Plaza de la Bandera. Esta pasa por las clínicas del IMSS 171, 89, 1 y 49, así como por la Cruz Verde Las Águilas y el Hospital Militar.

Ruta B: Desde la clínica 93 del IMSS en Tonalá hasta la 45 (también conocida como “Ayala”) en Guadalajara. Tiene como puntos intermedios la clínica 14 del IMSS, el Centro Médico de Occidente y el Hospital Civil Viejo.

Ruta C: Parte de la estación Periférico Sur del Tren Ligero hacia la clínica 110 del IMSS en Oblatos. Tiene paradas en las clínicas del IMSS 34 y 46 y conecta con el Hospital General de Occidente “Zoquipan”.

Los horarios son:

5 a 8 de la mañana

12 a 4 de la tarde

7 a 10 de la noche

Con intervalos de 25 minutos.

NR