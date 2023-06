La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Julieta del Río, informó que del 5 de mayo del 2016 a la fecha, los sujetos obligados de Jalisco han recibido 776 mil 340 solicitudes.

Los que más peticiones tienen son la Coordinación General Estratégica de Seguridad con 81,128, el Ayuntamiento de Guadalajara con 67 mil 506, y la Secretaría de la Hacienda Pública con 47 mil.

Sobre los recursos de revisión, suman 19 mil 461, de los cuales, la dependencia que tiene una mayor cantidad es el Ayuntamiento de Puerto Vallarta con dos mil 028, el segundo lugar, la Secretaría de Hacienda Pública, con 867 y el Sistema Intermunicipal de los Servicios Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), con 840.

Los recursos de revisión se interponen ya sea por acceso a la información o por datos personales. Por ejemplo, si yo ingresé una solicitud de acceso a la información hacia un sujeto obligado, y no contestó mis requerimientos, el recurso avanza en estos supuestos:

* Cuando declaren la clasificación, inexistencia o incompetencia de la

información.

*Cuando entreguen información incompleta.

*Cuando no corresponda la información a lo solicitado.

*Cuando no otorguen una respuesta a tu solicitud.

*Cuando la modalidad o formato sea distinto al solicitado.

*Cuando entreguen la información en un formato incomprensible y/o no accesible.

*Cuando estés inconforme con los costos o tiempos de entrega de la información.

* Cuando no den trámite a la solicitud.

*Cuando exista negativa para consultar directamente la información.

¿Cuánto tiempo tengo?

Dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificación. Se puede interponer a través de la pestaña queja en la Plataforma Nacional de Transparencia.

¿Quién la revisa?

En caso de que la solicitud de revisión o de datos personales sea relacionada con un sujeto obligado de Jalisco, el asunto es turnado al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei). Si el ciudadano está inconforme con la resolución del Itei, puede acudir a una segunda instancia que es el Inai.

Sin embargo, si la solicitud de revisión o de datos personales es para un sujeto obligado federal, la revisión la hace el Inai, aunque en estos momentos no puede sesionar los asuntos porque no tiene los cuatro comisionados necesarios para sesionar.