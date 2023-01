Ante un panorama de escasos donadores de sangre de manera voluntaria, la delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invitó a la ciudadanía a sumarse a la campaña de donación altruista que estará disponible durante los días 19 y 20 de enero en cualquiera de las 15 unidades médicas descentralizadas al interior del estado, así como en el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara.

En entrevista con El Informador, el director del Banco de Sangre Central del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, Rafael Magaña Duarte, reconoció que en Jalisco la respuesta a la donación de sangre es baja en comparación con la media nacional, con una incidencia del uno por ciento por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional el promedio ronda el cinco por ciento.

Atribuyó la falta de donación a tabúes que persisten en la sociedad, así como el desconocimiento del proceso. Señaló que la idea de que pueda doler, traer contraindicaciones o condiciones médicas adversas, así como el miedo de contraer enfermedades es lo que aleja a la población de este servicio que ayuda a salvar miles de vidas diariamente.

"Necesitamos reforzar esta idea de que realmente no existen la generación de enfermedades ni padecimientos después de la extracción, puede haber ciertas coincidencias, pero la realidad es que un procedimiento tan rápido y sin mayores contratiempos que se puede realizar en cualquier momento, y con la ayuda de aunque sea el uno por ciento de la población se cubriría toda la necesidad del estado", comentó.

El Centro Médico Nacional de Occidente da abasto a 15 clínicas del IMSS en Jalisco, además de que coadyuva en la atención de pacientes de otras instituciones como Hospitales Civiles de Guadalajara, por lo que la unidad requiere mantener en almacenes alrededor de 70 mil hemocomponentes para las solicitudes de las diferentes áreas.

Magaña Duarte refirió que alrededor del 99 por ciento de las donaciones que se reciben en el Instituto son dirigidas a pacientes en específico, familiares o amigos de alguna persona que por alguna enfermedad se encuentra internada y necesita una transfusión, mientras que son escasos los donadores altruistas que acuden por cuenta propia.

A través de la jornada de donación altruista, se pretende captar un promedio de 250 donadores voluntarios por día, con o sin cita en cualquiera de las 15 unidades médicas al interior del Estado, así como en las instalaciones del Centro Médico Nacional de Occidente.

Las citas se pueden generar en https://bancodesangre.imss.gob.mx/apopsbs-publico/login , en el sitio web se debe pasar por unos filtros para certificar que son candidatos para la donación. Además, se puede acudir sin cita en un horario desde las 7 hasta las 19 horas.

Las únicas solicitudes que se le hacen a la ciudadanía es tener entre 18 y 65 años; no padecer ninguna enfermedad ni tener algún síntoma en las últimas dos semanas; no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días; dejar pasar 12 meses del último tatuaje o perforación; seis meses de alguna cirugía; un mes en caso de vacunas recientes; y no ser pacientes con enfermedades crónicas no controladas.

Jalisco y la falta de cultura a la donación de sangre

Acorde al informe de Suministro de Sangre y Componentes Sanguíneos para Transfusiones en los Estados de la República del año 2021, realizado por el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, Jalisco es el décimo estado a nivel nacional con menor incidencia de donación de manera altruista, tan sólo el 3.8 por ciento, a pesar de ser la segunda localidad con mayor número de donaciones de manera anual.

En 2021, en Jalisco se realizaron 111 mil 865 donaciones de sangre, de las cuales 107 mil 664 fueron dirigidas a familiares de pacientes con algún padecimiento, mientras que cuatro mil 201 fueron de manera altruista.

A decir del director del Banco de Sangre Central la cultura de la donación altruista se ha visto opacada en los últimos años de primera mano por la pandemia por COVID-19, cuando la población "no se paraba en clínicas u hospitales a menos que estuvieran muy enfermos o con un familiar en condiciones críticas".

En un día promedio, el Banco de Sangre recibe alrededor de 100 donaciones, de las cuales sólo una de ellas no está dirigida a un paciente en específico. Mientras que es sus mejores días, previo a la pandemia, se recibían hasta 250 donadores entre las jornadas matutinas y vespertinas, con menor presencia de donadores durante el turno de la tarde.

Durante los meses más complejos de la contingencia sanitaria por el virus SARS-Cov-2, las reservas del Banco bajaron a 54 mil hemocomponentes, lo que, a decir del médico, generó que se priorizará la atención de servicios de urgencia, sin que en ningún momento hubiera escasez o falta de sangre para pacientes en necesidad.

Conforme a las donaciones que se realizan, tanto de manera altruista como dirigidas a pacientes en específico, el funcionario estatal precisó que el 59 por ciento de la sangre es del grupo O positivo; 25 por ciento A positivo; 10 por ciento AB positivo; mientras que el seis por ciento restante corresponde a grupos sanguineos negativos: O negativo 3.5 por ciento, A y B negativo un uno por ciento y AB negativo 0.5 por ciento.

Ante la escasez de donadores algunos grupos sanguíneos, la delegación Jalisco del IMSS cuenta con un catálogo de poco más de 150 donadores que por su tipo de sangre son candidatos a transfusiones que comúnmente no se realizan. A ellos se acude cuando se tiene la necesidad de sangre de un tipo específico y no se cuenta con donadores altruistas, ni las personas cercanas al paciente son compatibles con la sangre que se necesita.

El proceso de donación, qué sí y qué no

Una vez que un ciudadano decide donar sangre, en el centro médico donde opte acudir se le realizarán una serie de cuestionamientos acerca de su estado anímico, así como posibles factores de riesgo que pudieran hacer que su sangre no sea apta para donaciones. De pasar este filtro clínico, se le acompaña al área de sangrado en donde se comienza la extracción con material quirúrgico complemento nuevo.

A un paciente se le retiran en promedio 400 mililitros de sangre por donación. Tras completar el proceso, los donadores son pasados a una sala de espera en donde se les proporcionan alimentos ricos en calorías para recuperarse de la pérdida de las mismas, se les mantiene en observación por un periodo no mayor a cinco minutos, y si se sienten bien puede retirarse, culminando todo el proceso en un rango máximo de una hora.

Tras la donación, cada muestra de sangre es analizada en los laboratorios del IMSS en la idea de garantizar que cada uno de los hemocomponentes que se obtienen son aptos para ser utilizados en pacientes con complicaciones de salud. De 100 donaciones que se reciben, un promedio de dos se dan de baja debido a dar positivo a enfermedades como hepatitis, sífilis y VIH.

En estos casos, se vuelve a hacer un estudio de laboratorio con la muestra y si en esta segunda confirmación da positivo a alguna anomalía se cita al donador en el centro médico para darle a conocer su diagnóstico y canalizarlo a su unidad médica.

"Tenemos a algunos grupos poblacionales que vienen a donar sangre no con la idea de ayudar a alguien más sino que en los propios diagnósticos que realizamos les podamos detectar una enfermedad ahora sí que de manera gratuita, esa no la idea, aunque aquí no se le niega la atención a nadie, preferimos la honestidad", recalcó el director del Banco de Sangre Central del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS.

De verificar que la sangre es apta para ser distribuida a centros médicos, la muestra se divide en cuatro componentes: glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitados. Con una sola donación de sangre se puede ayudar a un promedio de cuatro personas, y en el caso de los grupos sanguíneos en escasez a muchos más.

Herramientas

¿Qué necesito para donar sangre?

Tener entre 18 y 65 años

No padecer de enfermedad crónicas no controladas

No haber ingerido medicamentos en los últimos tres días

No beber alcohol con tres días de antelación

No haber fumado por lo menos un día antes

Haber pasado 12 meses desde último tatuaje y/o perforación

Dejar pasar un mes desde la última vacuna

Tomar comida ligera baja en grasas y lácteos

¿Dónde puedo donar sangre?

En el Área Metropolitana en los Hospitales Generales número 14, 45, 46, 89, 110 y 180

Foráneos: Hospitales Generales número 20 en Autlán, 09 en Ciudad Guzmán, 26 en Tala, 06 en Ocotlán, 21 en Tepatitlán y 07 en Lagos de Moreno.

Banco de Sangre ubicado en la calle Jesús García número 451

"Aportar a la vida de alguien más no se equipara con nada": Donadora altruista

Laisha Medina Martinez, es una joven de 21 años que comenzó a donar de manera altruista debido al ejemplo de su madre, quien donó sangre durante 22 años consecutivos previo a que complicaciones médicas le impidieran la acción. Para ella, ser donadora es una experiencia que no se compara con nada.

"Mi mamá desde fue mayor de edad empezó a donar, ella tiene un corazón muy grande, le gusta ayudar a las personas y tanto a mi como a mi hermana siempre nos inculcó el ser empáticas con los demás, la importancia es inexplicable, ayudar a salvar o aportar a la vida de otra persona no se equipara, me siento feliz de poder aportar", afirmó.

En su tercera donación altruista Laisha acudió al Banco de Sangre Central del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS debido a que se enteró de la jornada organizada por el Instituto.

Para ella, el ejemplo de su madre, que inició por necesidad de donar sangre a su abuela y que culminó en una costumbre y un acto de amor hacia los demás, la motivó a seguir su ejemplo e intentar incentivar a otros a este compromiso.

