IEPC pide a burócratas presentar quejas por presiones para promover consulta

Las denuncias de funcionarios públicos que advirtieron presiones para promover la consulta sobre el pacto fiscal se deben traducir en quejas presentadas oficialmente ante el Instituto Electoral del Estado para que pueda actuar e iniciar una investigación, refirió la presidenta del organismo, Paula Ramírez Höhne, argumentó que no pueden actuar de oficio. Insistió en que la ley no impide que funcionarios públicos promuevan la herramienta de participación.

“No podemos pronunciarnos por un caso que se plantea en los medios o redes sociales, sin tener todos los elementos para juzgarlos. No podemos proceder de una forma diversa a lo que nos imponen las normas, hay tema de competencia; no nos corresponde tampoco verificar respecto a la relación laboral que se tenga entre los empleados de una oficina de gobierno con su superiores jerárquicos, eso no es un tema electoral y no nos corresponde”, argumentó.

Añadió que tampoco podrían proceder sin denuncias formales, si en los días de la consulta se presenta acarreo.

Por su parte, la consejera electoral, Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, titular de la Comisión de Quejas, sostuvo que este tipo de supuestos deben llegar como un escrito de queja para que el Instituto analice la situación correspondiente y, si hay elementos, fijar alguna postura o medidas cautelares. Recordó que en su caso el Tribunal Electoral del Estado es quien dictaría el fondo del asunto.

“Necesitamos tener un supuesto en la mesa, no hipotético sino real, para poder hacer un pronunciamiento con certeza. Tendríamos que llegar al extremo de que nos presente una queja o una denuncia”, comentó.

JL