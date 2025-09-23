Huracán Narda: Esta es su trayectoria cerca de Jalisco | MAPA

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del huracán Narda, actualmente de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se encuentra a 580 km al suroeste de la Playa Pérula, en Jalisco , y a 590 km al suroeste de Manzanillo, Colima.

Debido a su cercanía, se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se prevén vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas.

Se espera que la tormenta tropical, que se intensificó en el Pacífico, crezca aún más hasta alcanzar la categoría 2 durante las primeras horas de este miércoles 24 de septiembre de 2025.

Sin embargo, mientras esto ocurre, se irá alejando de las costas mexicanas, ubicándose a 710 km al suroeste de Playa Pérula.

La SMN advirtió que las lluvias reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, y podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda circular con precaución.

Este martes se esperan lluvias fuertes en varias regiones de México, con posibles inundaciones, deslaves y caída de granizo en el Valle de México, Pacífico Sur, Golfo de México y la Mesa Central.

Se estima que el ciclón tropical permanecerá activo hasta el domingo 28 de septiembre ; no obstante, su trayectoria se aleja del país, por lo que no representa un riesgo de impacto directo en ninguna localidad.

CORTESÍA/Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

