Inapam: Estos son los hoteles con descuento para los adultos mayores en Jalisco

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público de México que trabaja para garantizar el bienestar de las personas de la tercera edad mediante programas y beneficios exclusivos que mejoran su calidad de vida.Para esto, el organismo otorga la famosa tarjeta Inapam, con la que los adultos mayores pueden acceder a descuentos en servicios básicos, alimentos, ropa, calzado, transporte, asesoría legal, actividades recreativas, consultas médicas, viajes, vuelos y muchos más ámbitos clave para gozar de una vida digna.Entre los beneficios más populares de la credencial está la oportunidad de hospedarse en hoteles a precios muy bajos, gracias a los convenios que el Inapam tiene con distintos establecimientos en todo el país.Y aunque la credencial es válida en todo México, cada estado ofrece descuentos y promociones distintas. Sin embargo, este año, el catálogo de beneficios del Inapam incluye algunas de las mejores opciones de alojamiento en el Estado de Jalisco. A continuación, te las compartimos:San JuliánSan Miguel el AltoSayulaGuadalajaraPorque todos merecen descansar, el Inapam pone a disposición de los adultos mayores estas opciones para disfrutar de una escapada de relajación en las ciudades y playas de Jalisco.