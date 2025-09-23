La ubicación de la tormenta tropical “Narda” —localizada como un huracán al suroeste de Jalisco—, la onda tropical número 34, misma que avanzará por el sureste; una vaguada en altura; un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte; el monzón mexicano; y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta se presentará la caída de tormenta eléctrica.

A esta lloverá hoy, 23 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 26 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 28 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 6.9 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

08:00 a 09:00 AM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.8 mm 03:00 a 04:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.9 mm 05:00 a 06:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 1.7 mm 11:00 a 12:00 AM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.3 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3.5 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización de la tormenta tropical “Narda”

Según informó el SMN en punto de las 06:00 horas de la mañana, el centro de “Narda” se localizó a 450 km al suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 450 km al sursuroeste de Manzanillo, en Colima, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

