La ubicación de la tormenta tropical “Narda” —localizada como un huracán al suroeste de Jalisco—, la onda tropical número 34, misma que avanzará por el sureste; una vaguada en altura; un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte; el monzón mexicano; y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta se presentará la caída de tormenta eléctrica.De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 26 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 28 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 6.9 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 2 a 3.5 metros en los litorales de Puerto Vallarta.Según informó el SMN en punto de las 06:00 horas de la mañana, el centro de “Narda” se localizó a 450 km al suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 450 km al sursuroeste de Manzanillo, en Colima, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. Con información del SMN, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO