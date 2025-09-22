El huracán Gabrielle se fortalece a categoría 4 y avanza cerca de Bermudas

El huracán Gabrielle alcanzó este lunes la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson —que llega hasta 5—, registrando vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora (140 millas por hora). Se espera que durante la noche su centro se desplace al este de Bermudas, mientras el fuerte oleaje continuará impactando la costa este de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes, los efectos del ciclón se prolongarán en los próximos días sobre el litoral estadounidense desde Carolina del Norte hacia el norte, así como en la región atlántica de Canadá. Las autoridades advirtieron que las marejadas generadas por el fenómeno provocarán peligrosas corrientes de resaca y condiciones riesgosas en el mar.

Por el momento no se han emitido avisos ni advertencias costeras, aunque se recomendó a la población de Bermudas permanecer atenta a cualquier actualización sobre la trayectoria del huracán.

Durante la tarde, el ojo de Gabrielle se localizaba a unos 290 kilómetros (180 millas) al sureste de Bermudas y a 3.230 kilómetros (2.005 millas) al oeste de las Azores. El sistema mantiene un desplazamiento hacia el norte-noreste a una velocidad de 19 kilómetros por hora (12 millas).

De acuerdo con el NHC, se espera que Gabrielle comience el martes un movimiento más rápido hacia el noreste y este-noreste, acompañado de un debilitamiento gradual en los próximos dos días.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 65 kilómetros (40 millas) desde el centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan un radio de hasta 220 kilómetros (140 millas).

El NHC advirtió de que el oleaje generado por el huracán continuará afectando a Bermudas los próximos días.

Hasta ahora, se han formado siete ciclones en el Atlántico este año: el huracán Erin y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal. Esta última ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertes en julio, en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en sus siglas en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

YC