Homicidio de Giovanni, una ejecución extrajudicial: CEDHJ

El homicidio de Giovanni López fue considerado como “una ejecución extrajudicial” por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), debido a las condiciones en las que ocurrieron los hechos por los cuales el joven fue agredido y, posteriormente, privado de la vida.

La CEDHJ explicó que luego de una investigación que se sigue de oficio desde que se dio a conocer lo ocurrido la noche del pasado 4 de mayo hay “elementos suficientes” para acreditar el uso excesivo de la fuerza y tortura durante su detención, realizada a cargo de los policías municipales de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Además de que se violentaron sus derechos humanos, entre los cuales se encuentran la seguridad jurídica, presunción de inocencia, y libertad personal, principio de legalidad, y de la vida y dignidad.

“De acuerdo con los derechos humanos violentados, y acorde a la línea jurisprudencial internacional y demás lineamientos, se está ante un caso de una ejecución extrajudicial en la que se privó de la vida a Giovanni López, ya que su fallecimiento ocurrió cuando se encontraba bajo la custodia de elementos policiales y en instalaciones del gobierno municipal”, dijo la CEDHJ.

Entre los hallazgos recabados por el organismo durante las investigaciones se determinó que la detención se realizó sin que existiera tipo penal de por medio, es decir, fue un arresto administrativo, cuya presunta causa fue por alterar el orden, por lo cual se considera una detención ilegal y arbitraria.

En la inspección a los separos se advirtió que el circuito cerrado de video vigilancia no tiene sistema de almacenamiento por lo que “no existían videos del día de los hechos”, y que una de las cámaras de las dos celdas no funcionaba adecuadamente y no había buena iluminación.

De acuerdo con el organismo Giovanni no entró a los separos en buen estado de salud, sin embargo, los juzgados municipales no cuentan con médico de guardia, por lo cual se le trasladó a a los Servicios Médicos Municipales, donde un médico recomendó hacerle radiografías debido a los golpes recibidos, pero estas no se le realizaron.

Al día siguiente el joven reingresó a los servicios médicos, donde estuvo en la sala de choque por tres horas y posteriormente trasladado a un hospital particular de Chapala, para practicarle una tomografía de cráneo.

“Directivos de ese hospital indicaron que Giovanni nunca ingresó como paciente sino que a las 10:00 horas del 5 de mayo, llegó en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acompañado por dos paramédicos, dos policías y una persona más con uniforme de especialista, al parecer el responsable del manejo del paciente a practicarle una tomografía”, indicó la CEDHJ.

Señalaron que mientras esperaban a que se desocupara el área de TAC, notaron que Giovanni “se encontraba muy agitado y trataba de bajarse de la camilla, además de mover pies y manos”, pero al indicarles que podían pasar a que se realizara el estudio, el responsable del manejo del paciente informó que no se realizaría y se retiraron sin señalar motivo alguno. Giovanni falleció a las 12:00 horas de ese día en los Servicios Médicos Municipales.

“De lo anterior, se puede establecer que durante la detención de Giovanni, fue golpeado de manera excesiva por parte de los agentes de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos al momento de detenerlo. Su muerte ocurrió bajo la custodia de los elementos de seguridad pública municipal y todo indica que su fallecimiento fue a consecuencia de las lesiones que sufrió y que aparecen en el parte médico”, reiteró el organismo.

Piden se garantice la reparación del daño a sus familiares

La CEDHJ solicitó al Gobierno de Jalisco y de Ixtlahuacán de los Membrillos que se dé seguimiento a la reparación integral del daño y garantice el derecho humano de acceso a la verdad y a la justicia a favor de las víctimas.

Al ejecutivo también se le solicitó que se establezcan los convenios de coordinación y cooperación con los ayuntamientos y demás poderes y organismos constitucionales autónomos para construir, acorde con la línea jurisprudencial internacional y doctrinal, aquellas políticas públicas para prevenir casos de ejecuciones extrajudiciales.

Además, entre otras dependencias, pidió a la Fiscalía Estatal que instruya a los titulares de las agencias ministeriales que conocen de las carpetas de investigación sobre los probables hechos delictivos derivados de la detención, traslado, custodia, lesiones, tortura y demás acciones u omisiones que derivaron en la muerte de Giovanni López, “para que de manera exhaustiva, completa e imparcial se esclarezcan dichos hechos”.

