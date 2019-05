Hombre muere atacado por un perro en Guadalajara

Atacado por un perro, es como murió un hombre esta noche dentro de una vivienda en la colonia Oblatos, en Guadalajara.

De acuerdo con la comisaría tapatía, una mujer reportó que en el patio de su domicilio, ubicado sobre la calle Catarino Isaac, se hallaba el cuerpo de un hombre, quien al parecer, se trataba de un ladrón que había ingresado a la finca.

Paramédicos municipales fueron quienes confirmaron la muerte del joven, de entre 25 a 30 años, quien tenía varias mordidas en el cuello y el cráneo, ocasionadas por un perro de la raza pitbull que se encontraba dentro de la vivienda, propiedad de la mujer.

Según informó la policía tapatía, la mujer refirió no conocer al hombre como vecino del lugar, sin embargo, otras versiones refieren que el individuo vivía en ese domicilio y al parecer, fue desconocido por el can, el cual era conocido por los vecinos por su agresividad, sin embargo, la situación no ha sido confirmada por las autoridades, quienes reportaron como oficial lo referido por la propietaria de la vivienda.

Será el Ministerio Público quien se encargue de realizar las averiguaciones correspondientes para determinar lo ocurrido. El cuerpo del hombre será trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la autopsia de ley.