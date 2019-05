Resguardan a perro que agredió y mató a presunto ladrón

El perro pitbull que agredió y mató a un hombre que ingresó a un domicilio en a colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara, se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Protección Animal, dependencia que descartó su sacrificio, informó el Ayuntamiento mediante un comunicado.

"En el caso particular de 'Pirata' no vemos ninguna complicación, no vemos ningún tema que pueda generar ni siquiera el pensar que va a ser sacrificado"

El perro, llamado "Pirata", permanecerá en observación durante 10 días en el Centro de Control Animal, pues el protocolo establece que se debe descartar la presencia del virus de la rabia, informó Juan Barragán Sánchez, titular de la dirección.

Si después de estos diez días de observación el perro no presenta ningún síntoma, entonces lo mantendrán e resguardo a la espera de que la Fiscalía del Estado concluya las investigaciones.

"En el caso particular de 'Pirata' no vemos ninguna complicación, no vemos ningún tema que pueda generar ni siquiera el pensar que va a ser sacrificado", detalló el funcionario.

La noche de este lunes una mujer realizó una llamada a las autoridades para reportar que había un hombre tirado en el patio de un inmueble en la calle Catarino Isaac. Presumió que se trataba de un ladrón que quería introducirse a la finca.

No obstante, a la llegada de los paramédicos confirmaron que la persona, de entre 25 y 30 años, había muerto por las lesiones en el cuello y cráneo que al parecer le había provocado el animal, de raza pitbull.

La mujer indicó a las autoridades que no conocía al hombre muerto como vecino de la zona. La Fiscalía inició con las investigaciones y espera los resultados forenses, donde se establecerá si efectivamente fue el perro el que lo mató.

