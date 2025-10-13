Inundaciones en Veracruz y Puebla: Anuncian conectividad GRATIS

Ante los graves daños causados por las recientes inundaciones en Poza Rica, Veracruz, el Gobierno de México activó un plan emergente para restablecer la comunicación en las zonas más afectadas. La estrategia contempla la distribución de chips gratuitos y la activación temporal de servicios móviles sin costo, gracias a la colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Altán Redes, Telcel y Bait.

Según una tarjeta informativa difundida, el domingo 12 de octubre, el objetivo principal es restituir el acceso a telefonía e internet en áreas donde las fallas persisten debido al colapso de antenas y a la interrupción del suministro eléctrico.

Como parte del apoyo, Altán Redes otorgó paquetes de conectividad sin costo a más de 54 mil personas , usuarias de 68 Operadores Móviles Virtuales (OMV) que operan en las regiones damnificadas. Cada paquete incluye 2 GB de datos móviles, 250 minutos para llamadas y 250 mensajes de texto , permitiendo así que miles de familias vuelvan a comunicarse mientras se restablecen los servicios de manera permanente.

Además, Telcel anunció medidas adicionales de apoyo a sus clientes en las zonas afectadas de Veracruz y Puebla. Desde este lunes 13 de octubre y hasta el 19 de octubre , todos los usuarios en municipios como Poza Rica, Álamo, Papantla, Coyutla, Filomeno Mata, Tepetzintla y Zozocolco de Hidalgo recibirán llamadas, mensajes SMS y uso de WhatsApp ilimitados, así como 500 MB de datos móviles para navegación gratuita.

Con esta acción, Telcel busca garantizar que las personas damnificadas puedan mantenerse en contacto con sus familiares, acceder a servicios de emergencia y obtener información clave durante la etapa de atención y recuperación.

