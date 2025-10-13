Árbol cae sobre González Gallo y provoca cierre parcial a la circulación

Esta mañana de lunes 13 de octubre, un árbol cayó sobre Calzada González Gallo, entre R. Michel y Calzada Independencia, provocando el cierre parcial de la vialidad al cerrar dos carriles. El árbol cayó sobre dos vehículos y un camión del transporte público.

Oficiales de Policía Vial Jalisco en coordinación con la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, además de las dependencias de Parques y Jardines y Control Forestal trabajan en el retiro del árbol y la atención del incidente. No se reportan personas lesionadas. La ruta afectada fue una unidad del derrotero T13B-C01 del transporte público.

Se reporta que el árbol contaba con una altura de diez metros. La Calzada Independencia cuenta con un cierre parcial de los tres carriles derechos para el retiro del árbol y las ramas que han caído sobre la vialidad. El flujo continúa por los tres carriles izquierdos tras los desvíos implementados por la Policía Vial; la situación ha provocado tráfico.

Se exhorta a la población atender las indicaciones del personal desplegado en la zona. Se recomienda tomar el tiempo suficiente de traslado y considerar rutas alternas en caso de contar con un desplazamiento agendado por las calles mencionadas.

