Hasta los conductores atorados en el tráfico apoyaron las protestas

Por alguna causa, las acciones de las autoridades de vialidad no lograron despejar a tiempo el paso de la manifestación en contra del aumento a la tarifa del transporte público a 9.50 pesos, en su trayecto sobre Juárez, desde el Parque Rojo hasta la Plaza Liberación.

"Está muy bien la manifestación, no le hace que uno llegue tarde al trabajo"

Cientos de vehículos que circulaban sobre Juárez se atoraron a la altura de Ocampo y de Galeana, por lo que los policías viales desviaron hacia ambos sentidos de estas dos calles los vehículos varados. Los conductores lamentaron que no hubiera habido advertencias previas para evitar la zona; pero pese a su molestia, expresaron su apoyo hacia los manifestantes.

Jorge fue uno de los automovilistas atorados. "No avisaron en las noticias, tengo como 45 minutos. Desde hace cuatro calles que no hemos podido avanzar".

Al cuestionarle sobre la protesta, dijo: "Pues está muy bien, si es que nos pueden apoyar para que baje el transporte está de lujo".

• Marchan de nuevo contra el aumento al transporte; anticipan amparos

Pedro Medina tampoco se dio cuenta de que habría manifestación. "Llevo en dos cuadritas 20 minutos". También se mostró empático con el contingente.

"Es que el aumento, quiera o no, afecta tanto estudiantes, adultos mayores, a toda la comunidad y eso está mal porque son recursos que a lo mejor quieren para terminar la Línea 3 o un negociazo del gobierno. Está muy bien (la manifestación), no le hace que uno llegue tarde al trabajo".

• Piden que el transporte sea gratuito para adultos mayores

Fernando Gómez llevaba prácticamente atorado desde que empezó la marcha. "Llevo una hora, la tomé (Juárez) desde la Calzada". Aunque resignado, también apoyó a los manifestantes. "Nada más me hubiera gustado enterarme de que había manifestación para no haber venido hoy. La vez pasada sí sabía, pero ahora no".

JM