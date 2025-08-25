Plantean tipificar el reclutamiento forzado infantil en Jalisco

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, presentó una iniciativa en contra del reclutamiento forzado infantil, con lo que buscan tipificar como grave este delito, acusando que a nivel federal no existe.

El reclutamiento de jóvenes ha tenido su auge durante los últimos años debido al incremento de la presencia de los grupos criminales, quienes convencen o engañan a los jóvenes para que formen parte de sus filas. Esto se refleja en hechos como los campos de adiestramiento del crimen organizado hallados en el rancho La Vega o el Izaguirre.

Por ello, la legisladora reconoció que hay miles de jóvenes que son reclutados por los grupos del crimen organizado en el país.

"Por lo menos 30 mil niñas, niños y adolescentes son reclutados en México y lo más grave: México no tiene tipificado este delito a nivel federal. Hay un vacío que deja a las infancias completamente desprotegidas y permite la impunidad absoluta".

La legisladora informó que con la propuesta, buscan penas que van desde 15 a 30 años de prisión y hasta 40 años si son servidores públicos para quienes cometan este delito; protección y apoyos para las víctimas de reclutamiento, así como un sistema de prevención del reclutamiento entre el Estado y los 125 municipios de la entidad.

"Los criminales seguirán viendo a nuestros niños como mano de obra barata y desechable. Reclutar a niñas y niños es un delito grave. Quien reclute a una niña o niño, enfrentará de 15 a 30 años de prisión y si es servidor público, hasta 04 años. Cero tolerancia para quienes se metan con nuestros niños".

También se plantea la Ley para Prevenir el Reclutamiento y que crea un sistema integral de protección y reinserción.

Con ello, se busca garantizar atención médica, psicológica y educativa para víctimas de reclutamiento, así como programas de reinserción social en albergues y acompañamiento del Estado y familias.

El sistema integral plantea que haya programas de prevención en las comunidades que más lo requieran, según afirmó la diputada.

El senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Clemente Castañeda, reconoció que por parte de la Federación no hay atención al delito del reclutamiento pese a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Y recordó los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes al ser reclutados por el crimen organizado.

MV