Festival Internacional de Danza de Jalisco: Cuando el cuerpo se transforma en memoria

Del 18 de octubre al 1 de noviembre, el Festival Internacional de Danza de Jalisco (FID) regresará con su vigésima octava edición, presentando 17 obras seleccionadas que exploran el legado que los cuerpos dejan al bailar.

Impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, el FID se consolida como un espacio donde la danza trasciende el movimiento para convertirse en un ejercicio de reflexión, diálogo y memoria colectiva. Bajo la línea curatorial “Legar los cuerpos que danzan”, esta edición busca entretejer pasado, presente y futuro, invitando a imaginar otros modos de habitar los cuerpos y de interpretar los gestos y ritmos que surgen en cada creación escénica.

La convocatoria de este año recibió 122 propuestas provenientes de diversos puntos del país y del extranjero, un número que refleja la relevancia del festival y su capacidad para atraer talento emergente y consolidado. Tras un riguroso proceso de selección, se eligieron 17 proyectos que integrarán la programación oficial del FID 2025, conformando un repertorio que combina piezas largas, cortas y obras por invitación, abarcando temáticas tan diversas como la memoria, los vínculos, la identidad y las masculinidades.

El jurado encargado de la selección estuvo conformado por Carmen Mariana Cortés Ruvalcaba y Olga Alejandra Gutiérrez Cortés, de Guadalajara, y Jaciel Neri Juárez, de Ciudad de México, quienes destacaron la originalidad, la coherencia artística y la capacidad de cada propuesta para dialogar con el público. La curaduría buscó responder a la pregunta central del festival: ¿Cuál es el legado que dejan los cuerpos al bailar?

Entre las piezas largas que formarán parte de la programación destacan “El muro y la carne”, de Juan Francisco Maldonado García; “Horizonte”, de Diana Lizette Bayardo Mercado; y “Balanceo en tres tiempos”, de Katia Castañeda Urzúa. Estas obras exploran la relación del cuerpo con el espacio, el tiempo y la memoria, proponiendo reflexiones profundas sobre la corporalidad contemporánea. Además, se integran propuestas que indagan en la memoria y los vínculos humanos, como “Dinámicas Blandas SLIME”, de Julia Barrios de la Mora; y “El punto”, de Citlali Berenice Hinojosa Nava, que invitan al público a repensar la danza como un acto social y emocional.

Completan la programación de piezas largas “Arrullo del fuego”, de Daniel Alberto Magaña Ochoa; “Mi abuela cultivó un jardín”, de Velvet Ramírez; “Nahuales”, de Víctor Abraham Torres Díaz; y “Sin Yolanda”, de Iván Pavel Eterovic Díaz, un trabajo que cuestiona las masculinidades aprendidas y reflexiona sobre la construcción social del género a través del movimiento.

Las propuestas coreográficas van de lo íntimo a lo colectivo. CORTESÍA

Un toque fresco

Por su parte, las piezas cortas ofrecen una mirada diversa y fresca sobre la danza contemporánea. Entre ellas se encuentran “B R O - E R”, de Luis Héctor Morán Andrade; “Ojos que no ven”, de Natalia Gómez Vázquez; “Cardón”, de Leonardo Alfredo Blanco Trujillo; “Riña y fuga”, de Ailyn Teresa Arellano Reyes; “Cuerpa Cosmos”, de Sandra Soto; “El Viaje”, de Omar Santiesteban Leyva; y “Golem”, de Ilse Orozco Corona. Estas obras, de corta duración, permiten experimentar distintas narrativas y estéticas, y representan la exploración de nuevos lenguajes escénicos y la búsqueda de conexiones emocionales con el público.

En esta edición, el FID también contará con una obra por invitación: “Unboxing”, de Pablo Miguel Jasso García. Esta pieza especial se suma como un elemento diferenciador dentro de la programación, ofreciendo un diálogo entre la creatividad individual del artista y la curaduría del festival, reafirmando la vocación del FID de abrir espacio a propuestas únicas y experimentales.

Más allá de los escenarios, el Festival Internacional de Danza de Jalisco se confirma como un espacio de encuentro intergeneracional, donde lo local dialoga con lo global y la danza se reconoce como un lenguaje universal que transforma, celebra y une a quienes la viven y la observan. La experiencia del FID no sólo se limita a la contemplación estética, sino que invita a la reflexión sobre cómo los cuerpos, al bailar, construyen memoria, identidad y comunidad.

Próximamente, la Secretaría de Cultura dará a conocer la programación detallada y las sedes participantes a través de sus canales oficiales, permitiendo al público planear su recorrido por esta edición que promete ser intensa, diversa y profundamente humana. Para los amantes de la danza, el FID 2025 representa una oportunidad única de conectar con creaciones que desafían los límites del movimiento y nos recuerdan que, en cada gesto y en cada coreografía, queda registrado un legado invaluable.

