Recorre el universo mágico de “Fábulas fantásticas”

El próximo 28 de agosto a las 19:00 horas, será inaugurada en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) la muestra “Fábulas fantásticas. Colección Museo de Arte Moderno”, que permanecerá abierta al público hasta el 4 de enero de 2026.

Conformada por 70 piezas, la exhibición propone un recorrido por visiones artísticas que se alejan del realismo académico para adentrarse en lo misterioso, lo mágico y lo extraordinario.

El proyecto es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Museo de Arte Moderno (MAM) y el MUSA. Bajo la curaduría de Carlos Segoviano y del equipo del MAM, la exposición reúne a cerca de 50 creadores, desde figuras históricas como José Guadalupe Posada hasta artistas contemporáneos como Yolanda Andrade, Premio Nacional de las Artes 2024.

Natalia Pollak Bianchi. La directora del Museo de Arte Moderno destaca la importancia de que el acervo circule. ESPECIAL

Una colección con 60 años de historia

La directora del Museo de Arte Moderno, Natalia Pollak Bianchi, destacó en entrevista con EL INFORMADOR la importancia de que este acervo circule por distintas sedes del país y el extranjero.

“El Museo de Arte Moderno se funda en 1964. El año pasado celebramos 60 años y la colección es pública, pertenece al gobierno federal. Aunque se resguarda en Ciudad de México, nuestro mandato es difundirla fuera de la capital. Se ha conformado a través de donaciones y adquisiciones, y la idea es que todo México tenga acceso a estas obras”, explicó.

Pollak recordó que “Fábulas fantásticas” ya ha itinerado por diversos espacios. “Estuvo en la Casa de México en Madrid, luego viajó a Zacatecas y ahora se presenta en Guadalajara. Para nosotros es fundamental tejer redes de colaboración con otros museos y con colegas de distintos estados. Hace poco mostramos en el MAM la colección de Carlos Ashida y también se presentó en el Museo Cabañas la colección de Manuel Álvarez Bravo. Nos interesa mantener este intercambio y enriquecer el diálogo cultural”, afirmó.

Raúl Anguiano. “Día de muertos”, óleo sobre tela, 1947-1948, Colección del Museo de Arte Moderno. ESPECIAL

El misterio de lo cotidiano

Uno de los ejes de la exposición es la manera en que los artistas reinterpretan lo real desde un ángulo inusual. Al respecto, Pollak señaló.

“‘Fábulas fantásticas’ es una lectura de la colección del MAM que revisa el trabajo de artistas que tensan la categoría del realismo. Ya sea mediante objetos presentados de forma extraña o escenas cotidianas que adquieren un halo de misterio, las obras muestran lo enigmático que puede haber en lo aparentemente común”.

Los visitantes podrán encontrar obras de Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Pedro Coronel, Carlos Orozco Romero, Manuel Álvarez Bravo y Graciela Iturbide, entre otros. La selección busca, según la directora, “un equilibrio entre nombres consagrados y propuestas femeninas, de modo que se dé visibilidad a artistas hombres y mujeres por igual”.

Carlos Segoviano. Es el curador de la muestra, quien recuerda que el proyecto comenzó en plena pandemia. ESPECIAL

Tres núcleos curatoriales

Por su parte, el curador Carlos Segoviano explicó que la muestra se organiza en tres núcleos temáticos. “Lo primero es ‘Lo inusual cotidiano’, que alude a esas cosas de todos los días que, al mirarlas desde otro ángulo, parecen extrañas. Freud utilizaba el término ‘lo ominoso’ para describir esa sensación. El segundo núcleo ‘La magia de los hechizos’, porque en México existe un profundo vínculo con lo fantástico, desde las culturas precolombinas hasta las aportaciones de artistas del exilio como Leonora Carrington y Remedios Varo. El tercero es ‘El sentimiento de lo fantástico’, donde aparecen los monstruos, los seres de otros mundos y lo extraño”.

Segoviano recordó que el proyecto comenzó en plena pandemia y que desde entonces se ha consolidado como una de las exposiciones más queridas del MAM. “La primera vez que se presentó fue en España, en la Casa de México, y tuvo un impacto muy positivo. Después viajó a la Ciudad de México y Zacatecas. Ahora llega a Guadalajara y me emociona particularmente porque tengo raíces en esta ciudad. Es una muestra de primer nivel que refleja la amplitud y diversidad del acervo del museo”.

Carlos Orozco Romero. “El espectro”, óleo sobre tela, 1961, Colección del Museo de Arte Moderno. ESPECIAL

Un acervo en movimiento

El curador subrayó que la selección de piezas fue compleja por la riqueza de la colección del MAM, que supera las 3 mil 500 obras.

“Decidimos incluir unas 70, lo que nos permitió equilibrar distintas épocas y estilos. Tenemos una pieza de Posada, que es la más antigua, y también obras contemporáneas. Se trata de una exhibición que permite al público apreciar desde inicios del siglo XX hasta creaciones recientes, con artistas ampliamente reconocidos y otros que no son tan conocidos pero que aportan frescura”, explicó.

“La riqueza de esta exposición es que reúne grandes nombres y al mismo tiempo abre espacio a quienes todavía no tienen tanta difusión. Es una exposición sólida que despertará la curiosidad del público y que dialogará con obras emblemáticas de Guadalajara, como los murales de José Clemente Orozco en el Paraninfo”, apuntó Segoviano.

Guadalajara como punto de encuentro

La relación entre el MAM y Guadalajara ha sido constante en los últimos años, algo que Pollak consideró fundamental para fortalecer el panorama cultural del país. “Me parece que Guadalajara es un lugar donde han nacido grandes maestros. Hay mucha riqueza de arte moderno y contemporáneo, y nos interesa mantener ese intercambio. No se trata solo de mandar nuestra colección, también recibimos propuestas de aquí. Es un diálogo recíproco en el que compartimos no sólo obras, sino saberes, investigación y museografía”, señaló.

La directora añadió que parte del equipo curatorial del MAM es originario de Jalisco, lo que refuerza el vínculo. “Es un intercambio que se da en distintos niveles, siempre en un diálogo abierto y respetuoso. Queremos mostrar lo mejor de nuestro acervo y, al mismo tiempo, aprender de lo que se hace en Guadalajara”.

TOMA NOTA

Asiste y disfruta

El MUSA abre de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas.

La entrada es gratuita. El museo se encuentra en Av. Juárez 975.

ESPECIAL

INAUGURA EL 4 DE SEPTIEMBRE

Entre la fotografía y el arte contemporáneo

Aunado a la muestra “Fábulas fantásticas”, otra exposición que llegará al MUSA es “Fotógrafas de Jalisco: más allá de la imagen”.

La inauguración tendrá lugar el jueves 4 de septiembre y ofrecerá una oportunidad única para apreciar las imágenes capturadas por una treintena de mujeres de distintas generaciones, quienes comparten una mirada en común, pero cada una desde una visión muy personal.

Asimismo, durante este mes, el MUSA mantiene vigente el Programa “Artista en residencia”. En su edición 2025 participa Claudia Rodríguez con el proyecto “Ceguera voluntaria”, en el que la creadora se expresa a través del lenguaje de la escultura y la instalación para visibilizar la crisis de desapariciones en México.

ESPECIAL

ACTIVIDADES GRATUITAS

Recorridos y talleres

Como parte de las activaciones de la exposición “Ida y vuelta”, de Ernesto Flores, el propio artista estará al frente de una serie de recorridos programados para los días 5 y 26 de septiembre, y el 10 de octubre.

Además, el martes 2 de septiembre, a las 12:00 horas, el arquitecto Carlos Correa Ceseña guiará a los visitantes en “El secreto de los muros”, un recorrido arquitectónico por el MUSA que permitirá descubrir los datos y símbolos que enriquecen la historia del edificio que hoy alberga al museo.

Estas actividades no tienen costo y no requieren registro previo.

