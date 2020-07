Guadalajara atiende más de 50 reportes por fiestas el fin de semana

Tan solo este fin de semana el Ayuntamiento de Guadalajara recibió y atendió el reporte de poco más de 50 fiestas y reuniones, según informó el alcalde tapatío, Ismael Del Toro, a través de la transmisión en su cuenta de Facebook “La Ciudad en Línea”.

Explicó que de estos, en su gran mayoría se trató de fiestas y reuniones vecinales que fueron dadas a conocer por los mismos colonos, además de la fiesta en el estacionamiento de la colonia Moderna que canceló por llevar a cabo un evento con convocatoria de 250 personas, cuando estos se encuentran prohibidos por la contingencia ocasionada por el coronavirus.

“Tal vez no hemos terminado de comprender que en espacio particular, a lo mejor haciendo una reunión que parece que no tiene problema porque entre familiares y amigos estamos provocando un riesgo para ellos y para todas las los integrantes de la sociedad”, expresó Del Toro.

Al respecto, el ayuntamiento informó que la vigilancia y atención a los reportes continuará para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo.

Por otra parte, informó que esta semana se empezará un esquema para que se suspendan dos tianguis por día en la ciudad con la finalidad de que los ciudadanos puedan acudir a otro lugar cercano a hacer sus compras, con la recomendación de que solo asista un integrante de la familia y siempre con su respectivo cubrebocas.

En este bloque semanal no se instalarán mañana miércoles el tianguis de San José ni el de Manuel M. Diéguez; el jueves ni el de Francisco Villa ni el de la colonia 18 de marzo; el viernes no se instalarán los tianguis de San Isidro e Insurgentes; el sábado ni el de Lagos de Oriente ni Balcones de Oblatos y el domingo los del Agua Azul y Agustín de la Rosa.

La siguiente semana, dijo, tampoco se instalarán el de Lomas del Paraíso ni el de San Francisco, mientras que el martes se prevé que no se coloquen ni el de la colonia Atlas ni el de San Antonio.

“Estamos en un momento donde debemos entender que la salud debe ser nuestro punto de partida, la prioridad número uno para poder establecer una ruta en materia económica”, añadió.

Por último insistió que todavía no se pueden abrir academias ni espacios de educación, pues la Mesa Institucional de Salud del Estado no lo ha permitido, ya que estos lugares concentran personas en espacios cerrados.

