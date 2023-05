Personal del Ayuntamiento de Guadalajara inició desde la semana pasada con la socialización con vecinos y comerciantes del programa de inmovilizadores que iniciará operaciones el próximo lunes 5 de junio y se pondrán a vehículos estacionados en lugares prohibidos.



En un recorrido realizado por este medio de comunicación se constató que algunos vecinos sí están de acuerdo, pero otros no porque cada vez hay más líneas amarillas en el centro . “A mí por ejemplo sí me afecta porque yo ando en Uber y a veces regreso a casa al baño, desayunar, pero no hay dónde estacionarse y la otra vez me pusieron una multa, pero porque no hay más espacios”, comentó Yaneth Barba.



“Yo pienso que está bien porque hay gente que no respeta las rampas o líneas amarillas, pero como comerciantes siempre tenemos problemas con los clientes para estacionarse algunos se meten al estacionamiento y otros no”, explicó Gaspar Pérez Sánchez.

“Afecta mucho y más en la zona centro por la falta de estacionamiento, nos han quitado aceras para que te estaciones.Por ejemplo en la calle de Joaquín Ángulo te podías estacionar sobre las dos ceras y ahorita solamente por una, aquí es mercado y afecta al comercio y a los que vivimos aquí ”, dijo Ricardo.



La etapa de socialización durará hasta el próximo domingo y el lunes ya iniciará el programa de inmovilizadores. Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad del Ayuntamiento, informó que se tienen 50 inmovilizadores en una primera etapa. “Tenemos 50 a disposición por parte de la empresa prestadora del servicio, pero calculamos que vamos a estar colocando unos 10 diarios de acuerdo en el número de reincidencias”, explicó.



El funcionario explicó que con la entrada en vigor de este programa se reducirán las faltas que se cometen. “Buscamos que con esto pasemos del 10 % de reincidencia al casi cero”, concluyó. La penalización a cubrir por parte del infractor será de 415 pesos, si el monto no es pagado en 24 horas, el coche será retirado con grúa.

FS