Usuarios del transporte público en sondeo realizado por EL INFORMADOR en la colonia Mexicaltzingo en avenida 16 de Septiembre donde comenzaron la segunda fase de los trabajos de ampliación del Paseo Fray Antonio Alcalde se mostraron sorprendidos por las obras que comenzaron en el cruce de avenida Niños Héroes hasta Washington y señalaron que aún no hay información de las desviaciones que realizarán las rutas de transporte público.

Adriana Celina Gutiérrez Pérez usuaria de uno de los derroteros explicó que no sabía por dónde iba a pasar su camión.

“Me imagino que si va haber desviaciones, no se nos avisó de que estaban arreglando las calles, normalmente se les ocurre arreglarlas en temporada de lluvias que es un caos en toda la ciudad, vamos rumbo a la zona industrial las rutas 52 B o 54, uno da vuelta en Patria y la calle 22 otro se sigue hasta Reyes Heroles, estamos todos descontrolados porque no sabemos por dónde va a pasar”, dijo.

EL INFORMADOR / A. Navarro

Xóchitl Sánchez, también explicó que a pesar de que hagan desviaciones de todos modos se tardan en pasar.

“A veces se van por la otra avenida y agarran la misma ruta, hasta el momento parece que no han cambiado. Aunque esté abierto o cerrado sí se tardan un poco”.

El señor Miguel había salido de trabajar y esperaba su camión para ir a la colonia Miramar a su casa en Zapopan a descansar, pero su camión tardó en pasar, y destacó que no han informado nada de una posible desviación.

“Estoy esperando el 101, tiene rato que no pasa, hay desinformación si van a cambiar de ruta, tengo 15 minutos, hoy si se está tardando”.

EL INFORMADOR / A. Navarro

Alejandra joven estudiante destacó que es importante que ya los camiones con tecnología puedas saber cuánto va a tardar en pasar o si habrá alguna desviación.

“De hecho cuando llegué pregunté si ya había pasado mi camión, ya tengo rato que no lo tomo, antes no se tardaba, yo voy para La Minerva. Es importante con tanta tecnología que ya hay saber los tiempos de espera, si va a seguir pasando, si se desvía, y las nomenclaturas ya no sabes cuál es cuál”, acotó.

MF