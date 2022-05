Luego de que se retomaran las obras en la zona de Huentitán, por la construcción de la Troncal que lleva el mismo nombre, y que vecinos manifestaran su preocupación por que este fuera el primer paso para la edificación de vivienda, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, aseguró que no habrá cambios de uso de suelo que lo permitan.

Señaló que las obras forman parte del proyecto inicial que se aprobó a manera de contraprestación con la empresa particular con la cual se llevaron a cabo las negociaciones, como parte de sus obligaciones adquiridas.

“Quedé de hacer una supervisión trimestral, pero les garantizo a los vecinos, primero, que no se van a cambiar los usos de suelo, no se van a permitir desarrollos inmobiliarios de ningún tipo, ni horizontales ni verticales, no habrá cambios en los planes parciales. La troncal se está construyendo para la conectividad de la zona y es 100% con el recurso de privados por la contraprestación, el ayuntamiento no está invirtiendo ni un solo peso”, aseveró el munícipe.

Señaló también que ya acudió a supervisar personalmente las obras de la Troncal y del parque lineal, y que si bien “las obras van avanzadas”, todavía resta aproximadamente un año para que queden concluidas.

La preocupación de los vecinos de la zona es que esta Troncal sea la puerta para la llegada de vivienda en la zona de “El Disparate”, trayendo consigo afectaciones medioambientales contra las cuales han luchado desde 2009, cuando se opusieron a la edificación de las Villas Panamericanas.

GC