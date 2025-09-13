Elementos de la Policía Vial Jalisco implementarán un operativo en el Centro Histórico a partir de este lunes 15 de septiembre debido a los festejos por la Ceremonia del grito de independencia anunciado como "El Grito al estilo Jalisco". Debido al evento que prepara el Gobierno de Jalisco se realizarán algunos cortes en la circulación y se desplegarán rutas alternas y rutas de desvío.

El primer cuadro del evento de la ceremonia del grito de independencia en el Centro Histórico de Guadalajara va sobre avenida Alcalde de Juan Álvarez hasta Independencia, así como sobre Avenida Juárez de Contreras Medellín a la Calzada Independencia.

Ante ello, se habilitarán las siguientes opciones de tránsito:

Rutas alternas

Calle Aquiles Serdán

Avenida Belisario Domínguez

Avenida de la Paz

Calzada del Federalismo

Avenida de los Maestros

Ruta de desvío

Calle Jesús García

Calle Hospital

Avenida 8 de Julio

Calle López Cotilla

Calle Contreras Medellín

Calzada Independencia

