Elementos de la Policía Vial Jalisco implementarán un operativo en el Centro Histórico a partir de este lunes 15 de septiembre debido a los festejos por la Ceremonia del grito de independencia anunciado como "El Grito al estilo Jalisco". Debido al evento que prepara el Gobierno de Jalisco se realizarán algunos cortes en la circulación y se desplegarán rutas alternas y rutas de desvío.El primer cuadro del evento de la ceremonia del grito de independencia en el Centro Histórico de Guadalajara va sobre avenida Alcalde de Juan Álvarez hasta Independencia, así como sobre Avenida Juárez de Contreras Medellín a la Calzada Independencia.Ante ello, se habilitarán las siguientes opciones de tránsito: