Sábado, 13 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Realizará cierres viales en el Centro Histórico de Guadalajara este lunes

El motivo es la preparación rumbo a los festejos por la ceremonia del grito de independencia

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Este lunes, la Policía Vial Jalisco implementará un operativo que incluye cierres a la circulación en el cuadro principal del Centro Histórico de Guadalajara. ESPECIAL / Policía Vial Jalisco

Este lunes, la Policía Vial Jalisco implementará un operativo que incluye cierres a la circulación en el cuadro principal del Centro Histórico de Guadalajara. ESPECIAL / Policía Vial Jalisco

Elementos de la Policía Vial Jalisco implementarán un operativo en el Centro Histórico a partir de este lunes 15 de septiembre debido a los festejos por la Ceremonia del grito de independencia anunciado como "El Grito al estilo Jalisco". Debido al evento que prepara el Gobierno de Jalisco se realizarán algunos cortes en la circulación y se desplegarán rutas alternas y rutas de desvío.

El primer cuadro del evento de la ceremonia del grito de independencia en el Centro Histórico de Guadalajara va sobre avenida Alcalde de Juan Álvarez hasta Independencia, así como sobre Avenida Juárez de Contreras Medellín a la Calzada Independencia.

Lee: Presunto asesino de Charlie Kirk habría dejado mensajes grabados

Ante ello, se habilitarán las siguientes opciones de tránsito:

Rutas alternas

  • Calle Aquiles Serdán
  • Avenida Belisario Domínguez
  • Avenida de la Paz
  • Calzada del Federalismo
  • Avenida de los Maestros

Ruta de desvío

  • Calle Jesús García
  • Calle Hospital
  • Avenida 8 de Julio
  • Calle López Cotilla
  • Calle Contreras Medellín
  • Calzada Independencia

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones